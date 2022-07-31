新青年論壇調查指逾五成人撐紅黃碼　倡仿傚新加坡與海外先通關

近日確診數字連續多日破4000宗水平，政府正研究推出「紅黃碼」及放寛入境檢疫安排。新青年論壇於7月25日至29日以電話隨機訪問了548名18歲以上香港市民，發現市民傾向支持「4+3」入境檢疫隔離方案及新增「紅黃綠碼」制度。



該組織建議，相信香港如效仿新加坡的做法，與海外國家通關將不成問題，並相信只要香港確診數字下降，再加上進一步收緊防疫措施，就會有機會與內地通關。



市民期望放寛入境檢疫隔離方案 保留現有防疫措施

調查顯示，超過六成市民傾向支持學校繼續每天快速抗原測試安排，以及政府維持圍封強檢和讓確診者入住指定隔離措施等現有的防疫措施，以防止潛在的感染者將病毒帶給社區。

然而，約有7成市民期望政府放寛境外人士入境限制；問及市民希望選擇5日還是4日酒店檢疫，當中比起「5+2」方案，需要留在酒店檢疫日數更少的「4+３」方案獲更多人支持。

五成半人支持推行「紅黃綠碼」 限制「黃碼」人士活動範圍

調查指出，有近五成半人支持「安心出行」實行實名制及新增「紅黃綠碼」；有逾六成人士希望限制「黃碼」人士進入高風險場所，如食肆及娛樂場所等，並擴大「黃碼」至密切接觸者。

新青年論壇顧問陳偉強表示，政府在定義密切接觸者時需下一些「功夫」，要做到既能有效防疫，亦不能過份擾民。

與海外通關不成問題

有指政府正在考慮先與海外通關，其後再考慮與內地免檢疫通關，新青年論壇顧問陳偉強相信香港如效仿新加坡的做法，與海外國家通關將不成問題。

陳偉強表示｜香港的防疫方法與內地的「動態清零」不同，較為接近西方的防疫方法，因此較難與內地回復通關，但他指出內地經過上海防疫一事，預計會對香港防疫態度放寛，只要香港確診數字下降，再加上進一步收緊防疫措施，就會有機會與內地通關。

新青年論壇召集人鄧咏駿建議政府引入內地防疫專家小組，加深與深圳的溝通，以加快與內地通關。