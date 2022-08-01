廉署起訴消防處高級消防隊長　訛稱買樓自住呃工銀亞洲780萬貸款

廉政公署宣布，今日（1日）落案起訴一名消防處高級消防隊長，指他涉嫌訛稱購買一個新蒲崗私樓單位自住，但事實是買樓後便出租，涉嫌欺詐工銀亞洲及香港按證保險有限公司向其批出一筆約780萬元的八成按揭貸款。



廉署透露，今次調查源於貪污指控，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。

被告是許智豐，今年38歲，任職消防處高級消防隊長。他被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情指，被告於2020年4月以965萬元購入一個新蒲崗私人住宅物業，並按上述計劃向工銀亞洲申請按揭貸款。

被告涉嫌於2020年4月16日至7月8日期間，向工銀亞洲及按證保險公司虛假地表示，在完成購買上述物業後他會佔用該物業，並意圖詐騙而誘使工銀亞洲批准其按揭貸款申請和向他批出一筆共約780萬元貸款，以及按證保險公司批准該按揭貸款的保險申請。

廉署調查顯示，工銀亞洲批准該按揭貸款後，該物業隨即租出。

根據香港金融管理局發出的指引，銀行須遵守物業按揭貸款的按揭成數上限規定。銀行參與按證保險公司的按揭保險計劃，可為600萬元至1,000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款。中國工商銀行(亞洲)有限公司(工銀亞洲)亦有參與該項計劃。

工銀亞洲及按證保險公司在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告許智豐獲廉署准予保釋，星期三(8月3日)將於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。