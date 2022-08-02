七私家車分銷商撤原廠保養限制　汽車會稱車主歡迎︰原廠較車房貴

部份私家車保用條款，規定車主必須在指定特約維修中心保養及維修，若顧客不跟從，便需承擔保用失效的風險。競爭事務委員會昨日（1日）表示，7間分銷商承諾不會執行現行的保用限制，亦不會將這些限制列入新車的保用條款內，並承諾生效90日內，對有關合約作出相應的修訂並通知客戶。



汽車會會長李耀培今日（2日）在電台節目表示，對有關決定表示歡迎，認為車主在維修保養時，有多一個選擇。李指，現時原廠維修價格比坊間車房貴，歐洲車在原廠及車房維修價差距可達40％至50%、日本車相差20％至30%，而韓國車則相差10％至20%。他指，只要不涉及安全性問題，車主前往坊間車房維修並無問題。



航運交通界立法會議員易志明亦表示，雖然新安排下，特約維修中心的收費有望降低，惟分銷商過去靠維修費補貼，將來汽車價格或會調高。



李耀培今日出席港台《千禧年代》時表示，大多車主在保用期過後，都會尋找坊間車房維修車輛，而競委會應列出清晰條文，並告訴車主坊間車房維修「唔包咩零件」、「邊啲（維修）可以做？」，列明哪些零件不符合保用條款，認為車主及原廠代理商應達成共識。

香港汽車會會長李耀培表示，大多車主在保用期過後會尋找坊間車房維修車輛，而競委會應列出清晰條文，並告訴車主坊間車房有哪些零件不符合保用條款。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

易志明︰分銷商維修利潤減 或調高車價

易志明認為，競委會的決定對車主而言是好事，相信會得到所有車主支持。他亦相信原廠指定維修中心由於服務水平不同，設備比坊間車房更完備，例如設有電子預約系統、有保證零部件等，仍具有一定競爭力。易續指，新安排下維修費用或有機會下調，但私家車分銷商利潤過去靠維修費補貼，估計分銷商將來維修利潤下跌後，或會調高汽車價格。

立法會航運交通界議員易志明易志明認為，競委會的決定對車主來說是好事，相信會得到所有車主支持。（資料圖片 / 張浩維攝）

易志明又建議，車主日後將車輛送到坊間車房維修時，應要求車房列明更換的部件或牌子等。他表示，私家車行駛一定里數後需要更換偈油，車房更換或會用較便宜、「雜嘜牌」產品，有機會增加波箱損耗，以免車主將汽車送往特約維修中心保養時出現爭拗。