DSE開考日指培正等校有炸彈　公務員涉致電警方稱天馬行動正開始

中年公務員涉嫌在前年中學文憑試(DSE)開考首天，致電報警稱有兩所中學有炸彈，被捕時被揭疑曾偷銀包及保管另一人的身份證。被告否認指控，案件今(2日)在觀塘法院開審，庭上透露，警方當天收到一名自稱「輝仔」的男子的電話，指有兩個文憑試考場，包括培正及聖言中學有炸彈，又稱冒生命危險報料，並透露得悉有「天馬行動」。警方拘捕被告時，發現他手機內有一段大致相同的錄音。



被告楊偉忠(54歲、公務員)，被控盜竊、管有他人身份證，及向他人傳達有炸彈的虛假訊息。指他於2018年8月10日，在何文田香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有1張香港身份證、現金10元、1張中國銀行提款卡，1張花旗銀行Visa卡及1張職員證，而上述物品為杜文現的財產。

被告楊偉忠被控虛報炸彈、偷竊及管有他人身份證等罪名。(劉安琪攝)

指培正及聖言中學有炸彈

被告另被指於2020年6月17日，在土瓜灣天光道曉暉華庭某單位，無合法權限或合理辯解，管有屬於杜文現的身份證；及於同年5月4日，與其他不知名人士，向警方傳達相信是虛假的消息，意圖令警方相信九龍培正中學及聖言中學放有炸彈，或放有會爆炸或著火的物品。

再三強調唔係講笑

案情指，警察通訊員於前年5月4日早上近8時，接獲一則電話，一把男聲稱：「我喺輝仔，我依家好驚，我冒住生命危險打俾你地。今個禮拜呢，天馬行動開始，而家喺DSE考場裏面呢有人放咗炸彈㗎，真㗎，唔喺講笑㗎，我都好驚。喺培正中學同聖言中學，你快啲搵人去呀，十點鐘會爆㗎，我唔係講笑㗎，快啲去啊我好驚啊。」惟警方派人到上述兩所中學，經搜查後並無發現，被告於6月17日被捕，警方在其家出搜出屬於杜文現的銀包。

手機內相似內容錄音

警方又將被告手機內的sim卡送往檢驗，發現有一個名為「VoiceRecorder」的資料夾，內有一段34秒的聲音檔案，聲音內容與「輝仔」向警方所說的話大致相同，該錄音於警方收到電話前約8小時左右。警方數碼鑑證專家經檢驗後，確認該錄音未經過修改，亦非由他人傳送至該手機，也非網上下載。

其中一間被虛報有炸彈的學校為位於窩打老道的培正中學（資料圖片）

竊案事主曾與被告一同共事

偷竊案的事主杜文現出庭作供，他與被告於2019年因工作相識，之後於2019年參與足球協會監場工作的事前工作坊再相遇，被告坐在他的右手邊，杜在完成工作坊後發現銀包不見了。他幾天後再到足總參與工作坊，曾向被告表示自己前幾天上課時遺失了銀包。

遺失信用卡及八達通均無被盜用

辯方律師指，被告在工作坊領取了工作制服放在一個環保袋內，並放在他與杜的椅子之間。杜稱無印象，但同意事後他的銀行卡、信用卡、八達通等均沒有被盜用。

被告楊偉忠的案件在觀法院審理。(資料圖片)

不知為何杜的銀包會在身上

被告下午出庭自辯，他稱案發時在運輸處任職高級技術主任（交通工程），現停職留薪。他已婚並育有一子一女，家庭無麼經濟壓力。就盜竊指控，被告稱不知道為何杜的銀包會在其身上，他曾吩咐工人洗隨身環保袋，及把袋內的衣物拿去洗，但工人未有提及袋內有其他特別的物件。

沒有用手機錄音

就虛報炸彈的指控，被告稱未有在基綠色手機下載過任何錄音軟件，於2020年5月4日亦未有自行或容許任何人用其手機錄音。對於錄音及報警中心的錄音記錄，被告均稱他並不熟悉該聲線。

曾把手機留在辦公室

被告另指，他平日與廿多名同事共處一辦公室工作，其中兩個同事知其綠色手機的密碼，因他工作上有時要同事幫他下載軟件。涉案錄音於凌晨時份錄製，被告稱他這個時間已入睡，又稱當日曾將手機遺漏在公司，翌日才在公司的桌面找回。被告最後強調，他不清楚為何手機會提及炸彈的錄音。

案件編號：KTCC 2290/ 2021