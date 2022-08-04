單日確診四個月來首破5000　三校有班別須停課　張竹君：仍未見頂

香港疫情逐步趨嚴峻，今日（4日）新增確診達5020宗，單日呈報個案自4月1日以來再度破5000宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示各項數據有慢慢上升的趨勢，預期疫情未見頂，呼籲市民保持警覺，如出現不適盡快求診並呈報。



今日學校新增367宗呈報個案，涉及286間學校，大埔聖公會阮鄭夢芹小學2E班、將軍澳香港神託會培恩幼稚園K3B班及北角丹拿山循道學校4D班因多於兩名學生確診被建議停課一周。



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增5020宗確診 247宗為輸入個案

香港今日新增確診個案總數為5020，再次突破5000。當中4773宗為本地感染個案，1708宗為直接核酸檢測陽性，3065為經核實的快速檢測陽性，另外新增247宗輸入個案。

港大病毒即時有效繁殖率等數據同正在上升

張竹君在疫情記者會上指出確診總數超過5000宗，與之前的趨勢一樣同為慢慢上升，港大即時有效繁殖率，都超過１，為1.28，都正在上升，有時每日數字上上落落，會出現這個情況。但她強調疫情並未見頂，呼籲市民保持警覺，出現不適盡快求診或進行測試，一陽性便要呈報，盡早到醫院求醫，包括視像診斷，可盡快得到新冠口服藥，服用後有助減少入院及重症機會，未完成疫苗接種的市民亦要盡快打針。

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大埔聖公會阮鄭夢芹、北角丹拿山循道學校有班別須停課

學校方面，今日新增367宗呈報個案，當中包括300名學生及67名教職員，涉及286間學校，分別來自59間幼稚園或幼兒中心、153間小學、90間中學及5間特殊學校。過去7日有177間學校在過去7日有兩宗或以上個案，衞生署建議3個學校班別停課一周，分別為大埔聖公會阮鄭夢芹小學2E班，26名學生當中有3人確診；西貢香港神託會培恩幼稚園K3B班，15名學生中有2人確診；以及丹拿山循道學校4D班，21名學生當中有3名學生確診。

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4間老人院舍及2間殘疾院舍有個案

院舍方面，衞生署收到6間院舍呈報個案，涉及4間老人院與2間殘疾院舍，分別為圓玄安老院、鴨利洲護老中心、保良局壬午年耆樂居、松悅園耆欣護養院暨日間護理中心、保良局鄭翼之中心及利民會環翠之家，總共5名院友及4名工作人員確診，有21名院友或工作人員被列為緊密接觸者需檢疫。

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