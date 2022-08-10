蓮香樓結業︱積金局指去年已接獲違規情況　正繼續為約40僱員追討

香港蓮香飲食集團昨日（9日）宣布結業，協助蓮香樓受影響員工的飲食業職工總會今日（10日）指，昨日陪同約20名員工到勞工處求助，共涉被拖欠薪金、未放年假及法定假期及遣散費款項最少達150至200萬元。



積金局今日（10日）表示，留意到最近有關蓮香樓結業及其僱主懷疑拖欠員工強積金的報道，指早於2021年3月已接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況，正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款。



▼8月9日 蓮香飲食集團宣布蓮香樓及蓮香棧8月8日結業▼



積金局表示，根據《強制性公積金計劃條例》，僱主有責任準時為每名僱員登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。局方亦會定期要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，強調重視每一宗僱主違規個案，並會主動跟進，致力保障強積金計劃成員利益。

▼8月9日受影響蓮香樓員工到勞工處求助▼



積金局已追回38.2萬供款

就蓮香飲食集團的個案，積金局早於2021年3月，接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況。局方隨即介入及跟進，並已成功為47名僱員追討2021年2月至7月及10月至12月共9期、涉及38.2萬元的強積金欠款。

有關跟進工作仍在進行中，積金局正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款，包括就2021年8月至9月及2022年1月至2月涉及約20萬集團欠款，提出民事申索，以及就2022年3月至7月涉及約18萬集團的欠款準備進行民事申索。

積金局呼籲任何人士如懷疑僱主涉及強積金違規情況，應立即透過熱線29180102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進。