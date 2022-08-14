200人上契結緣黃大仙　嗇色園盼弘揚黃大仙信俗

香港黃大仙信俗自2014年列入國家級非物質文化遺產名錄，其內容包括信仰、科儀、習俗等，當中與仙師上契結緣正屬習俗之一。今（14日）嗇色園黃大仙祠舉辦第六度「黃大仙師上契結緣儀式」，冀望一眾契子女健康平安、豐衣足食，同時弘揚黃大仙信仰的教義和文化。受疫情影響，今年的黃大仙師上契結緣儀式限額為200人，但仍未有阻一眾善信到訪。



今年黃大仙師上契結緣儀式於黃大仙祠的鳳鳴樓禮堂舉行，先由主科道長帶領眾契子女向黃大仙師上香及行三跪九叩之禮，彰顯傳統的尊道重禮意義，再一同誦讀黃大仙師寶誥。

「契神」為傳統的民間祈福習俗，與黃大仙師上契更是香港黃大仙信俗的重要風俗習慣之一。嗇色園自2016年首辦上契結緣科儀。

儀式包括向「契子女」講解黃大仙師的「十訓」要義，即孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信，並讓契子女即場發問。受疫情影響下，今年黃大仙師上契結緣儀式對象為18歲以上的善信，限額200人。

其後，嗇色園監院李耀輝親授刻有契子女姓名的仙師聖像胡蘆玉珮及契書予眾契子女，並為契子女的玉珮加持。上契科儀結束後，一眾契子女陸續前往大殿，親向仙師敬拜上香，並在仙師座前恭領象徵豐衣足食的上契福物，包括毛巾、餐具及福袋等。嗇色園希望眾契子女此後謹遵仙師聖訓，以普濟勸善為修德處世之旨，弘揚仙師的信仰精神。