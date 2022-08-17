海關總部圖偷拍女子洗澡　警誡下稱好色犯案　文書主任被判社服令

33歲海關男助理文書主任，於去年在北角海關總部大樓，尾隨女同事到更衣室，欲趁對方洗澡時偷拍，但未成事已被事主發現，事敗逃走。他其後被捕，在警誡下稱因好奇和好色犯案。他早前承認一項企圖窺淫罪，今（17日）在東區法院被判160小時社會服務令。裁判官劉淑嫻告誡被告必須要完成被指派工作，不能遲到、早退，強調社服令不是做義工，非「佗佗佻佻」即可，被告須完成指派的工作，否則有機會重新被帶上法庭，改判即時監禁。



被告黃嘉興（助理文書主任，33歲），被控於2021年10月29日，在北角海關總部大樓10樓女更衣室內企圖暗中觀察或拍攝個人X，而X所處的地方屬身處該地方接理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保持私隱有合理期望的情況，而被告不理會X是否同意被觀察或拍攝。

辯方求情時向事主致歉

辯方求情指，被告的背景及社會服務令報告正面，案件為單一事件，事後亦有積極尋求心理輔導。另指被告經過還押已得到教訓，對事主感到抱歉。

案情指，事主當日在北角海關總部大樓10樓健身室內做運動，被告見睹後尾隨其進入更衣室，並舉起手機試圖偷拍X洗澡。Ｘ發現到該手機後大叫，換上衣服並衝出更衣室，但被告當時已不見蹤影。警方其後翻查閉路電視及職員卡紀錄，發現被告在與X先後走向更衣室方向後，被告約1分鐘後驚慌折返。被告於數日後被捕，在警誡下承認因好奇和好色犯案，他最後因被X發現而慌忙逃走，故手機未有拍攝到相片。

案件編號：ESCC 817/2022