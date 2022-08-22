強制檢測｜增63幢沙田區最多　擎天半島、黃埔花園及新都城等上榜

本港今（22日）新增6,617宗確診個案，再創反彈後單日新高，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，共有63幢大廈上榜，涉及紅磡海濱南岸1座及3座、位於九龍站上蓋的擎天半島2座等。

沙田區屬重災區，共有12幢大廈上榜，包括駿景園5座及7座、錦英苑錦智閣及錦悅閣等；將軍澳亦有7幢大廈被納入強檢名單，包括日出康城首都 1 座(左翼及右翼)、將軍澳中心5座及新都城2期2座等。

受檢人士須於周三或周四（23或24日）進行核酸檢測，發言人提醒，如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉；在八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。



▼8月22日強制檢測公告▼



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沙田駿景園兩幢上榜 將軍澳共七幢大廈要強檢

上榜的63幢大廈中，沙田區住宅共有12幢上榜，屬全港18區之冠，包括大圍新翠邨新芳樓、沙田駿景園5座及7座、沙田水泉澳邨河泉樓及清泉樓、馬鞍山錦英苑錦智閣及錦悅閣等。

西貢區緊隨其後，共有7幢大廈上榜，主要涉及將軍澳住宅，分別是寶林邨寶仁樓、新都城2期2座、裕明苑裕榮閣、頌明苑賢明閣、唐明苑唐富閣、將軍澳中心5座及日出康城首都 1 座(左翼及右翼)。

▼8月22日部份強檢大廈▼



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紅磡海濱南岸「打孖上」

港島方面，則有5幢分佈於南區及東區的住宅上榜，分別是香港仔石排灣邨碧山樓、香港仔田灣邨田澤樓及鰂魚涌逸意居2座等。

此外，強檢名單中不乏豪宅上榜，包括九龍站上蓋的擎天半島2座，另有大廈「打孖上」，即同一大廈有兩座住宅上榜，包括葵涌安蔭邨祥蔭樓及嘉蔭樓、紅磡海濱南岸1座及3座等。

10幢大廈污水呈陽性上榜 深井三屋苑佔只6幢

因污水檢測呈陽性而被納入強檢名單大廈共佔10幢，當中以荃灣區最多，涉及深井海韻花園1座、 4座及5座；深井海雲軒 1座及 2座，以及深井浪翠園4座。位於其餘地區的大廈則包括屯門悅湖山莊6座及13座、大埔大元邨泰德樓及油塘油麗邨碧麗樓。

政府明日（23日）將於南區石排灣邨、葵涌安蔭邨及深井浪翠園重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站及深井海韻花園的會延長服務日期至周三（24日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月22日）▼



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室外流動採樣站3號風球發出後停開

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。在八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。檢測服務的安排如有變動，以現場公布為準，市民亦可留意政府的相關新聞公告。

▼9月22日 強制檢制全名單▼



1.將軍澳寶林邨寶仁樓

2.將軍澳日出康城首都 1 座(左翼及右翼)

3.將軍澳裕明苑裕榮閣

4.將軍澳將軍澳中心 5 座

5.將軍澳唐明苑唐富閣

6.將軍澳新都城 2 期 2 座

7. 將軍澳頌明苑賢明閣

8.大圍新翠邨新芳樓

9.大圍美城苑逸城閣

10.大圍嘉田苑嘉慧閣

11.沙田水泉澳邨河泉樓

12.沙田駿景園 5 座

13.沙田駿景園 7 座

14.沙田水泉澳邨清泉樓

15.沙田愉翠苑愉政閣

16.馬鞍山錦英苑錦智閣

17.馬鞍山錦英苑錦悅閣

18.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

19.馬鞍山耀安邨耀謙樓

20.大埔太和邨亨和樓

21.大埔廣福邨廣禮樓

22.大埔明雅苑明昌閣

23.上水天平邨天朗樓

24.粉嶺嘉福邨福樂樓

25.粉嶺皇后山邨皇滙樓

26.天水圍天耀二邨耀豐樓

27.天水圍天愛苑愛潮閣

28.屯門兆安苑定祐閣

29.屯門悅湖山莊 7 座

30.屯門三聖邨進漁樓低座

31.東涌逸東一邨太逸樓

32.葵涌安蔭邨祥蔭樓

33.葵涌葵涌邨綠葵樓

34.葵涌安蔭邨嘉蔭樓

35.長沙灣海盈邨盈輝樓

36.長沙灣麗翠苑麗森閣

37.石硤尾石硤尾邨美如樓

38.紅磡海濱南岸 1 座

39.紅磡海濱南岸 3 座

40.紅磡黃埔花園翠楊苑 2 座

41.尖沙咀擎天半島 2 座

42.黃大仙天馬苑駿安閣

43.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

44.秀茂坪寶達邨達富樓

45.秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

47.油塘鯉魚門邨鯉意樓

47.藍田廣田邨廣逸樓

48.藍田康逸苑康景閣

49.香港仔石排灣邨碧山樓

50.香港仔田灣邨田澤樓

51.鰂魚涌西灣臺18 號逸意居2 座

52.筲箕灣東濤苑暉濤閣

53.筲箕灣東駿苑銀駿閣

▼9月22日 因污水樣本檢測呈陽性、需納入強檢名單大廈▼



1.大埔大元邨泰德樓

2.屯門悅湖山莊 6 座

3.屯門悅湖山莊 13 座

4.深井海韻花園 1 座

5.深井海韻花園 4 座

6.深井海韻花園 5 座

7.深井海雲軒 1 座

8.深井海雲軒 2 座

9.深井浪翠園 4 座

10.油塘油麗邨碧麗樓