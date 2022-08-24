馬鞍風球｜杏花邨風力增強　工作人員八號風球來襲前裝防水閘準備

馬鞍來襲，天文台預告傍晚7時25分或之前改發八號風球，記者下午約三時到杏花村視察，雖然天氣未轉壞，仍然有陽光，但海旁的風力明顯增強，工作人員亦已開始在海旁出入口加裝防水閘，亦有渠務處人員到場視察安裝情況。



（馬煒傑攝）

強烈熱帶風暴馬鞍襲港，天文台發出三號風球，並表示會於傍晚7時25分或之前改發八號風球。

記者下午到杏花邨視察，下午三時左右，依然有陽光，鄰近商場已貼上膠紙以防玻璃碎裂。但風力明顯加強，工作人員開始在海旁出入口加裝安裝防水閘，以防稍後颱風來襲時海水倒灌造成水浸，渠務處人員亦有到場視察安裝情況。不過曾兩度被水淹沒的杏花邨地庫停車場則未有安裝防水閘，裡面仍有車輛停泊。

▼8月24日 8號風球前杏花邨工作人員安裝防水閘作準備▼



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每當打風時，不少杏花邨居民都會到海旁感受風力，阮先生及阮太太認為現時的風力未算大，與一般三號風球時的情況無異，又指其實除了山竹及天鴿外，多年來打風都未有出現太大問題，所以都沒有特別準備應對馬鞍，「都慣晒啦。」