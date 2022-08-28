增9,708宗確診第五波破150萬　張竹君籲多做快測　私院收症已改善

疫情持續升溫，本港昨（27日）新增9,708宗確診，逼近關單日新增一萬宗關口，當中有五間院舍出現確診者，值得注意是，第五波疫情至今，已累計呈報逾150萬宗個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，已預視疫情上升趨勢比較快，倘確診宗數逾萬是預期之內，呼籲市民可多進行做快測。

特首李家超昨開腔呼籲私院積極接收公院轉介病人，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，在私院提供的364張可供公院轉介病人使用的病床中，公院病人已使用237張，感謝私院幫助。他又提到，私院接收公院病人率低是早期問題，或涉雙方溝通問題，現時已有改善。



香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院一名院友確診，三人列緊密接觸者。 (社署網頁圖片)

本地個案超9000宗水平 締4個月新高

新增個案中，有9,495宗屬本地確診個案，包括2,930宗經核酸檢測陽性，以及6,565宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同213宗輸入個案，即合共新增9,708宗確診，自第五波疫情以來，即由去年12月31日至今，今輪疫情累計呈報個案數目已超越150萬宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共接獲五間院舍的新呈報，其中香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院一名院友確診，三人列緊密接觸者。位於順利邨的圓玄護養院暨長者日間護理中心亦有一名院友確診，五名院友需要檢疫。

循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居則有兩人確診，五人列緊密接觸者；深水埗新生精神康復會新生會大樓宿舍（I），同樣有一名院友確診，三人需要檢疫。油尖旺明愛樂頌宿舍有一人確診，四人需要檢疫。學校方面，則因假期關係，沒有新呈報。

BA.5已成主流病毒

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月25日個案樣本顯示，疑染Omicron BA.4或BA.5個案佔整體個案比例升至50.5%，BA.2.12.1則繼續維持低位，錄得7%。張竹君指，BA.5的確診速度加快，目前BA.4或BA.5已成主流病毒，當局會再作觀察。

八人或以上宴會 康復者都要做快測

被問到確診宗數已突破9000宗及港府應變方案，她則指，前幾日已預見疫情上升趨勢比較快，倘確診宗數逾萬是預期之內。政府已推出防疫措施，由即日起八人以上宴會包括有共同目的下，一同於餐飲處所用膳，需要進行快速測試，不論是康復者或其他人士均需完成相關要求。

由即日起，出席八人以上宴會，需要出示快速測試陰性結果。（資料圖片／張浩維攝）

她又呼籲，市民可多利用快測自我檢測，對於有酒樓設快測予市民即場檢測，張竹君指，由於涉及脫口罩，建議市民在家及與他人保持距離再進行快測。下月開學在即，張竹君指學校是聚集地方，或有傳播鏈，故師生每日返學前應先快測，免將社區病毒流入學校，引致爆發。

下月開學在即，張竹君指學校是聚集地方，或有傳播鏈，故師生每日返學前應先快測，免將社區病毒流入學校，引致爆發。(資料圖片)

特首李家超昨呼籲私院積極接收公院轉介病人，表明他跟社會不會接受「龜速」的速度。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，在私院提供的364張病床中，公院病人已使用237張，主要集中接收非新冠及相對穩定病人，他指現時接收比率有所上升，感謝私院幫助。

他又提到，公立醫院及私院目標一致，私院接收公院病人率低是早期問題，或涉雙方對接溝通「可能花多咗時間」，現時已有改善，「唔應該分邊個問題多啲。」他又表示，私院暫無加床時間表，相信他們會再作商討。

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