創科局局長孫東初確診　核酸檢測昨陰今陽　8月至少10高官中招

本港疫情反彈，近日確診個案逼近1萬宗，政府高官亦連環中招。創新科技及工業局今晚（29日）表示，局長孫東初步確診新冠肺炎，正進行隔離。局方指他昨晚（28日）採樣進行核酸檢測，結果為陰性，但今早再進行的採樣，檢測結果則初步陽性。



土木工程拓展署署長方學誠今日亦快測陽性。過去一周內已有五位高官確診，包括政務司副司長卓永興、商務及經濟發展局局長丘應樺、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏及廉政專員胡英明，而本月累計共10名官員確診。



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24小時內兩度採樣檢測結果迥異

創新科技及工業局局長孫東初步確診2019冠狀病毒病，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。局方指他今日仍有上班，在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，他最近沒有外遊紀錄。

孫東24小時內曾進行兩次核酸檢測。今早收到昨晚的樣本檢測結果，結果為陰性，他如常上班，並於今早再進行採樣，到傍晚收到結果為初步陽性。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測。

土拓署長今快測陽性 上周五最後上班

同日，土木工程拓展署表示，署長方學誠對2019冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他最近一次上班日期為上星期五（26日），在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，他最近沒有外遊紀錄。署方會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。