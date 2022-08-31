男性不育　積極求診　抓緊生育時機

生兒育女、組織幸福家庭是很多夫婦的願望，但原來全球約15%夫婦有不育的煩惱，即平均每六對夫婦便有一對受不育的困擾。就像35歲的David（化名），與年齡相若的妻子結婚三年，儘管一直努力「造人」，卻未能成功孕育下一代，求醫後終發現問題源自男方－－原來David年輕時曾感染腮腺炎，影響製造精子的能力而導致不育。泌尿外科專科醫生何思灝將於下文跟大家探討如何抓緊生育時機？



生育問題 雙方有責

醫學上，男女雙方經過一年沒有避孕的正常性行為仍未能懷孕，便定義為不育。在所有不育個案中，約三成問題出自男性、三成出自女性、三成出於男女雙方，另有一成原因不明。在香港，需透過人工受孕生育的人數呈上升趨勢，2021年 達七千人。儘管科技日新月異，惟並非每對有生育問題的伴侶皆可通過治療成功孕育下一代。以人工受孕為例，倘成功抽取精子和卵子，能成孕的個案約四成，而最後成功產子的個案則約三成半。

男性不育原因眾多

就男性不育而言，常見的成因是製造精子的能力出現問題，導致精液內精子異常。睪丸曾受創傷、荷爾蒙分泌異常、曾在進行某些手術時傷及輸精管（例如疝氣手術）、曾接受化療、曾感染腮腺炎令睪丸受損，以及先天性隱睪症等，都可能導致男性不育。此外，生活習慣也與生育能力息息相關，例如吸煙已被證實會影響精子數量和質素。

如何診斷男性不育？

醫生會為患者抽血，檢查男性荷爾蒙及刺激精子的荷爾蒙（FSH）水平，同時，患者需要進行兩次精液分析。報告得出後，醫生便會與患者及其伴侶會面，為其進行身體檢查及詳細查閱病歷。此時，部分患者的不育原因或會被查出，並可為其建議治療方式。精液異常問題包括精子數量低（Oligospermia）、精子活動能力低（Asthenospermia）及精子畸形（Teratospermia）。這些患者大多毋需接受手術，或需尋求婦科醫生及人工受孕化驗室協助抽取合適的精子，並輸入女方子宮內，以縮短精子游往卵子的過程。

無精子症

小部分患者的精液樣本內沒有精子，稱為無精子症（Azoospermia）。此症分為阻塞性和非阻塞性，前者或涉及發炎、手術影響等，患者大多需接受重建手術， 清除輸精管或前列腺內的阻塞，或從睪丸抽取精子進行人工受孕。由於女方的生育能力和人工受孕的成功率隨年齡下降，手術的選擇視乎二人的年齡、計劃 生育的人數。非阻塞性無精子症的病因有機會是基因導致的精子發育問題，此類患者需接受基因測試，若確認為基因異常導致的無精子症，由於無法從患者體內獲得精子，故患者無法通過任何治療方式成功生育。若非基因問題，則會以手術抽取患者睪丸內的曲細精管組織（testicular sperm extraction），並嘗試抽取其中的精子，惟這些精子未必成熟，故成功率只有約四成。另一方面，阻塞性無精子症患者的精子發育正常，故能以手術抽取副睪丸內的成熟精子（epididymal sperm aspiration），成功率比非阻塞性無精子症高。上述兩種手術均可在顯微鏡技術輔助下進行，優點是可維持一定成功率的同時，減低對睪丸或副睪丸的結構性傷害。

為生育早作準備

生兒育女是一對夫婦的終身大事。若夫婦二人有意生育，建議到家計會接受身體檢查，特別是年過三十、或有上述風險因素的夫婦。倘檢查報告發現異常，便毋須浪費一年時間嘗試生育不果才求醫。一般而言，因生育問題到醫管局求醫，輪候時間動輒兩至三年，屆時若女士已年過四十，便不會被醫管局接納進行人工受孕。同時，伴侶亦必須為已婚及同為香港居民。另一方面，臨床上曾遇過不育男士，由於在年少時罹患癌症，他雖得悉化療將影響其製造精子的功能，但他當時不以為然，並未於化療前抽取並儲存精子。他其後康復，並在多年後有意與伴侶孕育下一代，卻未能成功。故在此一提，嚴重疾病患者在接受影響生育功能的治療方式前，應考慮儲存精子供將來生育之用，此項服務收費約每年二至三千港元。

泌尿外科專科醫生何思灝

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

香港泌尿外科學會YouTube channel：https://www.youtube.com/channel/UCUnlbbQ6ugAUSpFY0-g-P7A

（資料由香港泌尿外科學會提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。