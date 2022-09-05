5歳Sheldon「神經母細胞瘤」惡化擴散至鼻流大量鼻血　母親求集氣

跟「神經母細胞瘤」戰鬥已三年的5歲男童Sheldon，7月病情惡化，面頰發現第三粒腫瘤，頭骨癌細胞亦增多，8月中病情急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤在幾天內急劇變大，在左邊臉隆起。Sheldon母親昨日（4日）稱Sheldon臉上的腫瘤急速生長，影響他的視力、呼吸和進食，院方安排電療未能縮小腫瘤，日前突然流大量鼻血，影響進食致骨瘦如柴。Sheldon母親冀大家為兒子集氣，期待奇蹟出現。



Sheldon母親在8月中更新為兒子而設的facebook專頁「神母小戰士Sheldon」中透露，Sheldon鼻竇和腮骨的腫瘤在短短幾天突然急劇變大，在左邊臉隆起，她用手都捉摸到那又凸又硬的腫瘤，已壓迫着左邊的眼、鼻和口，使他感到十分痛、痕癢，即使使用嗎啡，仍然不能舒緩他的不適，令他很煩躁不安。

昨日她以《賺回來的每一天》為題，在專頁撰文，稱兒童醫院和瑪麗醫院立即在短時間內為Sheldon安排了電療，可惜腫瘤不但沒有縮小，而且病情亦不受控制，甚至前幾天他突然流大量鼻血，亦因為他的血小板太低，最終需要專科幫助下才能成功止血。

醫生：過度出血令呼吸困難甚至窒息

她引述醫生提醒，Sheldon隨時有過度出血的情況，血液會倒流口腔，令呼吸困難，甚至引致窒息。

Sheldon母親又稱，嗎啡亦不能完全止到他的頭、眼、面、口、頸、背和四肢的劇痛，全身的不適令他忍不住發脾氣，唯有採用鎮靜劑令他入睡，盡量不感到痛楚。面上的腫瘤令他的牙齒傾倒、上下顎牙肉互相磨擦，不能正常地進食和說話。同時電療引致他的口腔黏膜破損，滿佈血絲，連漱口也感到非常疼痛。加上他噁心的情況比較嚴重，不能進食，四肢瘦得如火柴一樣。

Sheldon已跟癌症戰鬥三年。（「神母小戰士Sheldon」facebook圖片）

母親：懇請大家集結力量為我們禱告

她在文中表示，「我忍不住問醫生他的情況能活多久，他跟我說：『不如我們當每一天也是賺回來的。』感謝他的提醒，與其痛苦地在倒數每一天，何不好好地珍惜賺回來的每一天！」

她續說，「即使天父沒有把小戰士奇蹟地醫治好，但我仍然盼望主能繼續保守他，讓他賺回來的每一天也過得平安快樂，不再痛苦。懇請大家集結力量，繼續為我們衷心禱告。」帖文一出即獲網民逾1500個留言為Sheldon加油。

2019年當Sheldon在K1開學前一個月，突然確診了「神經母細胞瘤」第四期，源發位是腎上腺，發現時已擴散到腦膜到腳骨，即是骨、骨髓和軟組織也有。Sheldon母親引述醫生說，如果3歲前發病，痊愈率會大大提高，可惜他已過了黃金期。

上K1前確診癌症 曾一度受控

經過一年的化療和電療，Sheldon癌細胞似乎受到控制，其母打算幫他再次報讀學校時又突然復發，擴散至腦部、脊椎、頭骨和腳骨，接受連串治療，甚至在疫情下遠赴西班牙接受新藥治療期間，又發現再次擴散到骨髓和脊椎，需在當地進行治療。

今年5月28日，Sheldon渡過了5歲生日，四口之家難得輕鬆，並為他舉行了生日會。至7月初出了磁力共振(MRI)報告，證實Sheldon病情惡化，發現原本面頰兩粒腫瘤旁邊，鼻竇位置再出現第三粒近3cm腫瘤，頭骨癌細胞增多。

Sheldon母親表示，其子上年8月復發開始，「雖然慢慢已經習慣了不斷收到壞消息，但心還是很痛，心痛癌細胞造成的劇痛、心痛治療帶來的副作用、心痛他明明已很努力但仍然改變不了事實⋯⋯。」她指出，本來已計劃完成五期治療後可以讓他暫時休息，嘗試採用自然或另類療法，可惜癌細胞來得太猛，擴散得太快，此刻唯有繼續以化療、電療、鏢靶藥等嘗試控制病情。

「神經母細胞瘤」一半患者在兩歲前發病

據兒童癌病基金網頁顯示，「神經母細胞瘤」是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散。大約一半的患者是在兩歲前發病。