安達臣道冧天秤｜團體強烈要求勞工處深入調查　檢視法例有否漏洞

秀茂坪安達臣道地盤今日（7日）發生嚴重工業意外，一個天秤突然倒塌，擊中貨櫃辦公室，至少導致2死6傷，震驚全港。意外後，工聯職安健協會強烈要求勞工處儘快展開深入意外調查，公開意外事件調查報告，該會同時認為勞工處有責任重新檢視現有地盤安全管理制度，包括工廠及工業經營條例下有關第59I章《建築地盤(安全)規例》是否存有漏洞，並從速修補。



▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，僱主須在合理切實可行範圍內，盡量確保其僱用的所有人健康及工作安全。職安健協會指，各個專業範疇亦受到不同條例監管職業安全，避免意外發生，而政府應確保巡查力度足夠，避免意外頻繁發生。

▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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該會指，面對如此罕見的嚴重工業意外，勞工處有責任重新檢視現有的地盤安全管理制度，當中主要包括工廠及工業經營條例下有關第59I章《建築地盤(安全)規例》是否存有漏洞，並從速修補。

據該會統計，今至今已有10宗建造業致命意外，因此勞工處必需認真沉重教訓，盡快檢討自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。該會又提醒工友注意自身工作環境安全，如發覺有異常應停止操作並通知負責人員。