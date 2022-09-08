父親見1歲女兒被碰頸會哭　揭印傭曾虐待其女　女傭認罪囚12周

父親留意到1歲大女兒被觸碰到頸部時會哭泣，查看房間的閉路電視時，發現新到職的印傭曾趁6次趁其女兒睡覺時推拉其頭部，女傭襲擊後仍保持冷靜，有時更繼續看手機。印傭今(8日)就案件到九龍城法院提堂時承認控罪，並稱因受中介公司剝削而被夫責罵，裁判官黃雅茵指幸而女童未有受更嚴重的傷害，又斥她不能因受剝削而襲擊無辜的女童，判印傭入獄12星期。



女被告DIKA Putri-lestari，24歲，承認一項對所看管兒童或少年人故意襲擊或虐待罪，指她於今年1月27日至2月5日期間，在黃大仙一單位內對1歲3個月大的女童X，故意襲擊或虐待，致X受到不必要的健康損害。

女被告DIKA Putri-lestari，在九龍城法院承認虐兒，被判囚12周。(資料圖片)

影片揭被告曾搖女童X頭部

案情指，被告今年1月才到事主一家工作，職責包括照顧女童X及其4歲姊姊。女童X的父親今年2月初發現女兒X被觸碰到頸部時會哭，查看嬰兒房閉路電視片段後，發現被告曾6次傷及其女兒，包括X在被告胸膛睡覺時，用力推X的頭部，又曾突然快速搖動，令X的頭部被搖晃等。被告襲擊X後表現平靜，有時更繼續使用手機。被告被捕後保持緘默。

醫生報告替，女童X雖然無嚴重的傷勢，但其頭部有挫傷，X被觸碰頭部時會感到痛楚。

求情稱月薪被扣4千元遭夫罵

辯方律師求情時指，被告到港工作後，中介公司原本承諾她月薪4,600元，但來港後數月，每月也收得600元，她因未能寄足夠的錢回鄉而遭丈夫投訴，亦很掛念其3歲兒子。

官斥被剝削非虐兒藉口

裁判官判刑時指，被告的日常工作包括照顧僱主的女兒，她被中介公司剝削，並不是襲擊女童藉口，從閉路電視片段可見，被告曾推拉女童頭部，女童只因幸運才未受到嚴重傷害，故須判囚。

案件編號：KCCC 2189/2022