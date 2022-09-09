強制檢測｜66幢上榜涉愛琴海岸、日出康城領都 大埔中心再佔7幢
醫務衞生局今晚（9日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢住宅大廈上榜，當中有55幢曾有多名住戶染疫，沙田區成重災佔9幢，涉及大圍顯徑邨、美田鄒、沙角邨、馬鞍山雅景臺2座等。其他地區方面，則有柴灣藍灣半島、屯門掃管笏愛琴海岸、元朗的朗屏8號、將軍澳峻瀅、日出康城領都。
此外，再有11幢大廈因污水陽性而上榜，大埔中心繼昨日有5座上榜後，今日再有7座要強檢，涉及第6至12座。
▼9月9日強制檢測公告▼
沙田區9幢上榜 涉顯徑邨、愉翠苑等
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有68幢大廈須強制檢測，當中55幢曾有多名住戶染疫，沙田區共有9幢住宅大廈上榜，是18區中最重災，涉及大圍顯徑邨顯祐樓、美林邨美桃樓 A 座、新翠邨新學樓、碩門邨美碩樓、愉翠苑愉居閣、沙角邨美雁樓、博康邨博達樓高座、馬鞍山雅景臺 2 座、耀安邨耀頌樓。
其他上榜私樓有柴灣藍灣半島3座、鰂魚涌太古城南海閣、香港仔香港仔中心港盛閣、將軍澳富麗花園2座、將軍澳峻瀅1座、將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)、荃灣錦豐園2座、荃灣海濱花園海昇閣、荃灣環宇海灣3座、掃管笏愛琴海岸3座。
11幢大廈污水呈陽性 分布荃灣、沙田和大埔五屋苑
另外，有11幢大廈污水陽性上榜，涉及荃灣、沙田和大埔三區，當中大埔中心繼昨日1至5座上榜後，今日第6至12座亦要強檢，換言之，大埔中心一連兩日共有12座要強檢，未知是否涉及疫情爆發。
▼9月9日強制檢測公告大廈名單▼
陽性檢測個案曾到訪的地點
南區：
香港仔石排灣邨碧月樓
香港仔中心港盛閣
鴨脷洲利東邨東昌樓
東區：
筲箕灣耀東邨耀華樓
鰂魚涌太古城南海閣
柴灣興民邨民富樓
柴灣藍灣半島 3 座
深水埗：
海達邨海榮樓
長沙灣海盈邨盈輝樓
黃大仙：
樂富邨樂泰樓
鑽石山鳳德邨紫鳳樓
牛池灣嘉峰臺 4 座
觀塘：
藍田碧雲道 225 號康盈苑
藍田啟田邨啟旺樓
牛頭角彩盈邨盈安樓
牛頭角彩福邨彩樂樓
秀茂坪寶達邨達貴樓
秀茂坪曉麗苑曉逸閣
油塘油麗邨雅麗樓
九龍灣麗晶花園 18 座
葵青：
葵芳邨葵明樓
葵涌邨映葵樓
．荃灣：
錦豐園 2 座
海濱花園海昇閣
環宇海灣 3 座
．屯門
友愛邨愛暉樓 1 座
兆康苑兆恆閣
兆禧苑順禧閣
兆麟苑寶麟閣
建生邨泰生樓
富泰邨君泰樓
掃管笏愛琴海岸 3 座
．元朗
朗屏 8 號 3 座
天水圍天瑞一邨瑞財樓
天水圍天喜街 11 號天麗苑
天水圍天頌苑頌棋閣
天水圍天慈邨慈輝樓
．沙田
大圍顯徑邨顯祐樓
大圍美林邨美桃樓 A 座
大圍新翠邨新學樓
碩門邨美碩樓
愉翠苑愉居閣
沙角邨美雁樓
博康邨博達樓高座
馬鞍山雅景臺 2 座
馬鞍山耀安邨耀頌樓
．北區
粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
上水天平邨天朗樓
．西貢
日出康城領都 2 座(左翼及右翼)
將軍澳寶林邨寶勤樓
將軍澳峻瀅 1 座
將軍澳富麗花園 2 座
將軍澳健明邨明域樓
將軍澳寶盈花園 7 座
將軍澳煜明苑煒明閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
．荃灣
尚翠苑翠庭閣
大窩口邨富國樓
．沙田
馬鞍山富寶花園 8 座
馬鞍山富寶花園 9 座
．大埔
大埔中心第 6 座
大埔中心 7 座
大埔中心 8 座
大埔中心 9 座
大埔中心 10 座
大埔中心 11 座
大埔中心 12 座