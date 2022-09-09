強制檢測｜66幢上榜涉愛琴海岸、日出康城領都　大埔中心再佔7幢

醫務衞生局今晚（9日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢住宅大廈上榜，當中有55幢曾有多名住戶染疫，沙田區成重災佔9幢，涉及大圍顯徑邨、美田鄒、沙角邨、馬鞍山雅景臺2座等。其他地區方面，則有柴灣藍灣半島、屯門掃管笏愛琴海岸、元朗的朗屏8號、將軍澳峻瀅、日出康城領都。

此外，再有11幢大廈因污水陽性而上榜，大埔中心繼昨日有5座上榜後，今日再有7座要強檢，涉及第6至12座。



▼9月9日強制檢測公告▼



+ 4

沙田區9幢上榜 涉顯徑邨、愉翠苑等

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有68幢大廈須強制檢測，當中55幢曾有多名住戶染疫，沙田區共有9幢住宅大廈上榜，是18區中最重災，涉及大圍顯徑邨顯祐樓、美林邨美桃樓 A 座、新翠邨新學樓、碩門邨美碩樓、愉翠苑愉居閣、沙角邨美雁樓、博康邨博達樓高座、馬鞍山雅景臺 2 座、耀安邨耀頌樓。

其他上榜私樓有柴灣藍灣半島3座、鰂魚涌太古城南海閣、香港仔香港仔中心港盛閣、將軍澳富麗花園2座、將軍澳峻瀅1座、將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)、荃灣錦豐園2座、荃灣海濱花園海昇閣、荃灣環宇海灣3座、掃管笏愛琴海岸3座。

+ 6

11幢大廈污水呈陽性 分布荃灣、沙田和大埔五屋苑

另外，有11幢大廈污水陽性上榜，涉及荃灣、沙田和大埔三區，當中大埔中心繼昨日1至5座上榜後，今日第6至12座亦要強檢，換言之，大埔中心一連兩日共有12座要強檢，未知是否涉及疫情爆發。

+ 9

▼9月9日強制檢測公告大廈名單▼



陽性檢測個案曾到訪的地點

南區：

香港仔石排灣邨碧月樓

香港仔中心港盛閣

鴨脷洲利東邨東昌樓

東區：

筲箕灣耀東邨耀華樓

鰂魚涌太古城南海閣

柴灣興民邨民富樓

柴灣藍灣半島 3 座

深水埗：

海達邨海榮樓

長沙灣海盈邨盈輝樓

黃大仙：

樂富邨樂泰樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

牛池灣嘉峰臺 4 座

觀塘：

藍田碧雲道 225 號康盈苑

藍田啟田邨啟旺樓

牛頭角彩盈邨盈安樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

秀茂坪寶達邨達貴樓

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

油塘油麗邨雅麗樓

九龍灣麗晶花園 18 座

葵青：

葵芳邨葵明樓

葵涌邨映葵樓

．荃灣：

錦豐園 2 座

海濱花園海昇閣

環宇海灣 3 座

．屯門

友愛邨愛暉樓 1 座

兆康苑兆恆閣

兆禧苑順禧閣

兆麟苑寶麟閣

建生邨泰生樓

富泰邨君泰樓

掃管笏愛琴海岸 3 座

．元朗

朗屏 8 號 3 座

天水圍天瑞一邨瑞財樓

天水圍天喜街 11 號天麗苑

天水圍天頌苑頌棋閣

天水圍天慈邨慈輝樓

．沙田

大圍顯徑邨顯祐樓

大圍美林邨美桃樓 A 座

大圍新翠邨新學樓

碩門邨美碩樓

愉翠苑愉居閣

沙角邨美雁樓

博康邨博達樓高座

馬鞍山雅景臺 2 座

馬鞍山耀安邨耀頌樓

．北區

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

上水天平邨天朗樓

．西貢

日出康城領都 2 座(左翼及右翼)

將軍澳寶林邨寶勤樓

將軍澳峻瀅 1 座

將軍澳富麗花園 2 座

將軍澳健明邨明域樓

將軍澳寶盈花園 7 座

將軍澳煜明苑煒明閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

．荃灣

尚翠苑翠庭閣

大窩口邨富國樓

．沙田

馬鞍山富寶花園 8 座

馬鞍山富寶花園 9 座

．大埔

大埔中心第 6 座

大埔中心 7 座

大埔中心 8 座

大埔中心 9 座

大埔中心 10 座

大埔中心 11 座

大埔中心 12 座