MIRROR演唱會｜阿Mo接受中西醫匯診　專注配合醫管局醫療方案

MIRROR演唱會7月底發生嚴重意外，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫，其父李盛林牧師日前透露，阿Mo已脫離呼吸機，並引述阿Mo心聲指：「已接受須長時間留院治療，會安然面對。」



家庭發展基金總幹事羅乃萱昨深夜（11日）表示，連日來收到不少網友提供各式各樣的醫療建議，她指現時醫管局中醫已介入，與西醫團隊匯診，暫時不考慮其他方案，希望大家一同為阿Mo一家祈禱。



羅乃萱在其fb貼上一張阿Mo的毛公仔相，入面寫上《聖經》經文「with god all things are possible」。（羅乃萱fb圖片）

羅乃萱在其fb貼上一張阿Mo的毛公仔相，入面寫上《聖經》經文「with god all things are possible」。她表示，連日來收到不少網友關懷李牧師一家，也給了各式各樣醫療或其他方面的建議，只是「暫時因為醫管局中醫介入，與西醫團隊匯診，暫時不考慮了，有心。」

羅乃萱：求主醫治大能臨在阿Mo身上

羅乃萱指，李牧師一家也深深感受大家的關愛，只是此時此刻，他們需要專注與配合醫管局的醫療方案，請大家見諒，再次感謝大家的關心代禱，「我深深覺得，此時此刻，讓我們一起為李牧師一家恆切禱告，求主醫治大能臨在阿Mo身上，是最重要的。」

父日前引述阿Mo：已接受須長時間留院治療

李盛林牧師日前在中秋節發出代禱信，指兒子已脫離呼吸機，情況轉為嚴重，並已進入第二階段治療。不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症，他又引述阿Mo心聲指：「已接受須長時間留院治療，會安然面對。」

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