中秋圓月映別離　機場大堂漫惆悵　三日長假逾1.7萬人次離港

本港移民潮未止，過去數日中秋節長假期，機場離境大堂瀰漫離愁別緒的氣氛：有一家大細拖着行李篋與親友道別；有年輕伴侶和好友拍照留念；前來送機的市民，就懷着不捨之情，淚眼目送至親步入禁區。

根據入境處出入境人次統計，8月至今錄得23萬人次出境，較同期增加七成，中秋節「迎月」、「正日」及「追月」三日，共有1.7萬人次離港，來年中秋縱月圓，但人卻未團圓。



本港移民潮未止，中秋節長假期期間，機場離境大堂洋溢着離愁別緒的氣氛。（梁鵬威攝）

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港府上月8月8日公布，放寬入境人士檢疫期「3+4」，根據入境處出入境人次統計，由上月至今，香港居民入境人次錄27萬，較去年同期採取較嚴緊入境措施時上升六成半；在移民潮及多國放寬入境限制下，就錄得22.6萬人次出境，較同期增七成。

其中8月份，入境香港居民有20.8萬人次，較去年同期12.8萬人次升逾六成，回港居民人次逐步回升，單日最高有逾1.1萬人次；出境香港居民就有16.6萬人次，較去年同期9.8萬人次增加七成。

至於9月首11日，就分別有6.3萬及6萬人次的香港居民入境及出境，均較去年同期上升逾六成，「迎月日」、「正日」及「追月日」分別有5883、5007及5945人次。