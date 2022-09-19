恒隆全國性周年義工日｜與認知障礙症患者體驗五感歷「耆」

人口老化問題日趨嚴重，患上認知障礙症的長者亦愈來愈多，一連串治療及訓練接踵而來，照顧壓力自然大增，更成為不少家庭的一大負擔。為關顧病患及照顧者的身心健康，恒隆全國性周年義工日今年以「多元共融—關愛長者」為主題，義工隊與一眾患認知障礙症的長者及其照顧者前往離島進行五感歷「耆」體驗，遠離繁囂，走入自然環境，來一場身心療癒之旅。今年亦是恒隆一心義工隊成立十周年，全國共12支義工隊更以不同形式，身體力行為長者送暖。



五感歷「耆」刺激感官、療癒身心 與照顧者創造難忘回憶

多外出、接受感官刺激，其實對訓練長者的認知能力甚有幫助，有機會延緩病情惡化的速度。9月17日，恒隆地産行政總裁盧韋柏率領100位義工前往位於大嶼山的香港基督教女青年會梁紹榮度假村，參與五感歷「耆」體驗。活動既可刺激長者不同感官，更能讓長者與照顧者創造更多珍貴回憶，一舉兩得。體驗分森林療癒、土窯薄餅製作及樹板畫製作三部分，在導師帶領下長者在森林療癒中放慢腳步，運用聽覺、觸覺和嗅覺感受大自然的花草香、鳥蟲聲、草地質感，好好放鬆一下，紓解壓力；製作土窯薄餅則由揉餅皮開始做起，再按個人喜好加入餡料、香草等，享受烘焙樂趣，一起分甘同味；長者及照顧者更可一同採摘喜歡的花朵，或拾起樹葉、樹枝等，共同製作獨一無二的樹板畫。

恒隆地産行政總裁盧韋柏先生（左四）聯同恒隆義工及香港基督教女青年會代表，陪同認知障礙症長者及其照顧者一同參與五感體驗，包括製作土窯薄餅。

除了五感歷「耆」體驗，義工隊亦準備了1,000份「五感寶盒」，聯同不同的非牟利機構，贈予社區內有需要的認知障礙患者及照顧者，讓他們安坐家中也可運用刺激五感的素材作簡單訓練，延緩腦部退化速度；而除了五感歷「耆」體驗，部分義工探訪居於大澳的體弱長者，關心他們的身心健康狀況。

恒隆地産首席財務總監趙家駒先生（右二）帶領義工探訪居住大澳的體弱長者，向他們送上禮物包，以表心意。

100 位恒隆一心義工隊的義工拼出「一心」字樣，慶祝義工隊成立十周年。

聯同全國9大城市義工隊 同步為長者送暖

恒隆每年9月都會舉辦周年義工日，服務範圍不止於香港，更聯同上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的恒隆一心義工隊，與當地政府部門、租戶與社福機構合作，以不同活動形式援助有需要的弱勢社群，如獨居老人、長期病患、基層長者等。義工隊會為長者提供義剪，探訪安老院舍並派發禮物包，舉辦手工創作工作坊等，身體力行關注長者，同時提升公眾對長者生活狀況和需求的關注。今年活動有逾1,200名義工參與，受惠長者近5,500人。

上海恒隆廣場和上海港匯恒隆廣場的義工在管理層的帶領下，與義剪髮型師一同為安老院的認知障礙症長者提供義剪服務。

杭州恒隆廣場及天津恒隆廣場安排了義工進行上門探訪，為長者送上愛心禮包。

昆明恒隆廣場的義工與長者一起插花。

恒隆一心義工隊成立十年來，積極與不同社區團體及慈善機構合作，為社區獻上關愛與支援。12支遍佈全國不同地區的義工隊會按當地社區需要，重點開展多元共融、關顧長者、青少年教育與發展以及環境保護等各類義工服務，超過9,500名義工參與其中，累計服務時數逾112,000小時。恒隆地産行政總裁盧韋柏表示︰「恒隆一直心繫社群，積極透過社區投資項目，回饋社會，提升大眾福祉，推動社會多元共融。恒隆一心義工隊成立十周年是重要的里程碑，我在此向義工們表達衷心的感謝，秉持著恒隆『只選好的 只做對的』的理念，為社區的可持續發展出力。」

（資料及相片由客戶提供）