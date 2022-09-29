疫情｜信和與港大護理學院合作　千名護理學生助長者關顧健康

新冠疫情下不少長者長期留在家中，以致有的情緒受到困擾，影響身心健康。信和集團和黃廷方慈善基金聯同香港大學醫學院、社福機構及非牟利機構合作，宣布展開為期兩年的「耆青連心樂融融計劃」連結長者與年輕人，由超過1,000名護理學院學生專門為長者提供心理介入和行為指導服務，並積極引入電子健康素養的概念，助長者在生理、心理及社會適應等三方面應對疫情及關顧自己的健康。計劃預期為10,000名長者提供服務，首階段試行服務將於今年11月率先展開。



護理學院學生定期上門探訪長者或電話問安

是次計劃由信和集團和黃廷方慈善基金合共捐出1,000萬元推行，港大醫學院護理學院與11家社福機構及非牟利機構共同策劃服務範圍，針對65歲或以上長者的需要，結合有關護理學學士及碩士課程內容，設計適合長者應用的電子資訊平台及手機應用程式。

根據計劃，護理學院學生將會定期以上門探訪、電話問安及關懷訪視形式，與長者建立關係及推動有關身體健康的溝通及對話，同時提供抗疫貼士、身體健康評估、心理及健康生活教育等服務，以便及早識別並提供適時支援，未來更會舉辦各類社區活動，鼓勵長者培養良好嗜好，擴大社交圈子，務求為其生活帶來行為和心理上的改變，有系統地促進長者的身心健康。

設長者網上平台 鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽資訊

是次計劃特別加入應用行動健康的概念（Mobile Health；mHealth），研發專為長者設計有關健康福祉的網上平台，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊、訓練、遊戲及影片，提高他們興趣，藉此培養長者電子健康素養（eHealth Literacy）的能力，強調預防保健和自我健康管理，希望長遠適應公共電子健康服務的發展。至於上網有困難的長者，計劃亦會因應個別需要調整支援服務。

護理學院亦會利用為期兩年的臨床數據及應用，研究如何透過適當的干預，改善本港長者身心健康的成效；學生亦透過參與由社福機構及非牟利機構舉辦的工作坊及親身體驗，加強與長者溝通的技巧，有機會實踐專業學以致用。

陳肇始：令年青學生可以善用科技發揮創意

前食物及衞生局局長、港大醫學院護理學院教授陳肇始表示，隨着本港長者人口上升，他們對社會和醫療需求亦增加，護理學院會通過不同的課程，主動提供介入活動加強溝通，及早評估長者身心健康，透過適時支援，增強長者應對能力，以改善健康及生活質素。

陳肇始指年輕護理學生大多充滿活力， 而是次計劃結合課程教學和研究，令年青學生可以善用科技，發揮創意，利用不同方式與長者溝通，加強長幼共融，也為提升長者的心理及生理健康，作出貢獻。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，相信香港年輕人充滿愛心，懂得關懷別人，而隨著香港當前人口老化的趨勢，有需要長者的情況更值得關注，希望透過連繫年輕義工及有需要的長者，能夠產生正面的協同效應，既能讓長者得到照顧，同時把他們的人生智慧傳遞給年輕人。