強制檢測｜79幢大廈上榜　涉維景灣畔麗港城等　大埔村屋罕有上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（27日）公布最新名單，共有80個地點上榜，其中西貢區將軍澳以及觀塘區各佔10幢，雙雙成為18區之冠，包括維景灣畔10座 、日出康城 Sea To Sky 3座等；觀塘區則涉及茶果嶺麗港城6座及26座、藍田滙景花園10 座及12座等。

上榜大廈不乏豪宅及藍籌屋苑，例如東涌海堤灣畔3座、柴灣藍灣半島2座、鑽石山星河明居、元朗Grand Yoho3座等。另有13個地點涉污水樣本陽性上榜，包括大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號一帶村屋，是首次有一批村屋被納入名單中，為今日名單中唯一非大廈。



▼9月27日 強制檢測大廈名單▼



+ 2

將軍澳日出康城 Sea To Sky、帝景灣共五幢上榜

最新強檢名單顯示，共有79幢大廈上榜，當中67幢有較多居民確診，另12幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

重災區分別有西貢將軍澳以及觀塘區，各錄得10幢大廈榜上有名，前者涉及維景灣畔10 座 、日出康城 Sea To Sky 3 座、尚德邨尚明樓、怡心園 3 座、寶林邨寶智樓、安寧花園 5 座，另包括四幢污水樣本檢測呈陽性大廈，涉及將軍澳帝景灣1、2、3及5座。

觀塘區則有10幢住宅錄得有確診者居住，包括茶果嶺麗港城6座及26座、藍田滙景花園10 座及12座、油塘油翠苑溢美閣及沃美閣等。

沙田區亦不遑多讓，連同一座污水檢測陽性大廈計算，共有9幢住宅上榜，包括大圍美城苑貴城閣、沙田沙田第一城18座、馬鞍山富寶花園7座及9座等。

▼部份9月27日強制檢測大廈▼



+ 7

何文田欣圖軒及俊民苑各兩幢居民強檢

另有12幢大廈涉污水樣本陽性上榜，隸屬於西貢區的將軍澳與屬於九龍城的何文田佔最多，各錄得四幢住宅，前者全部涉及將軍澳帝景灣，其1、2、3及5座榜上有名；何文田則涉及欣圖軒1座及2座、以及俊民苑文彥閣及文瑞閣。

值得注意的是，過住較少村屋範圍被納入強制檢測名單，不過，最新名單則顯示，大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號一帶，則因污水樣本呈陽性。成為第13個因污水陽性而上榜地點，居民及到訪者需接受強制檢測。

大埔營盤下及大埔大埔頭150-188號一帶，因污水樣本呈陽性，居民及到訪者需接受強制檢測。(政府新聞網圖片)

此外，不少豪宅及藍籌屋苑榜上有名，包括茶果嶺麗港城6座及26座、東涌海堤灣畔3座、柴灣藍灣半島2座、鑽石山星河明居、元朗Grand Yoho 3座等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月28日）▼



+ 9

政府明日（28日）將於赤柱馬坑邨及青衣長亨邨重開流動採樣站，位於柴灣興民邨及薄扶林華貴邨的流動採樣站會延長服務日期至周四（29日），而位於葵涌運動場硬地足球場的流動採樣站將由周五起（30日）改設於興芳路遊樂場硬地足球場。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼9月27日 部份確診大廈▼



此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共8,570幢。其中2,367幢呈報有新個案，其中元朗區佔最多，共239幢新上榜，包括Wetland Seasons Park，其6座、17座、20座上榜，另屋苑內別墅及洋房亦榜上有名。尚悅亦有多座大廈有確診者，包括1座、7至9座。



沙田則居第二位，共233幢新上榜，包括名城1期1至3座、3期的1座、2座及5座，嵐岸的1座、2座、6座及7座亦同時新上榜，另第一城亦再多合共11座被納入確診大廈名單，分別是第4座、8座、9座、12座、13座、18座、29座、32座、37座、40座及47座；觀塘區緊隨其後，207幢大廈登榜，涉及凱匯1座及3座等。

▼9月27日確診大廈全名單▼



+ 195

9月27日強檢大廈：

將軍澳維景灣畔 10 座

將軍澳日出康城 Sea To Sky 3 座

將軍澳尚德邨尚明樓

將軍澳怡心園 3 座

將軍澳寶林邨寶智樓

將軍澳安寧花園 5 座

大圍美城苑貴城閣

沙田禾輋邨民和樓

沙田沙田第一城 18 座

沙田濱景花園 4 座

馬鞍山利安邨利盛樓

馬鞍山聽濤雅苑 2 座

馬鞍山富寶花園 7 座

馬鞍山富寶花園 9 座

大埔怡雅苑怡厚閣

粉嶺祥華邨祥智樓

粉嶺華明邨富明樓

上水翠麗花園 2 座

屯門翠林花園 B 座

屯門悅湖山莊 8 座

屯門聚康山莊 5 座

屯門豐景園 5 座

屯門山景邨景華樓

天水圍天晴邨晴碧樓

天水圍天瑞二邨瑞業樓

元朗 Grand Yoho 3 座

元朗朗屏邨悅屏樓

葵涌葵涌邨碧葵樓

葵涌葵盛東邨盛國樓

青衣長亨邨亨怡樓

青衣盈翠半島 6 座

青衣盈翠半島 7 座

荃灣翠濤閣 1 座

荃灣麗城花園 3 期 2 座

荃灣石圍角邨石蘭樓

荃灣德士古道69號尚文苑

荃灣尚翠苑翠庭閣

何文田愛民邨信民樓

長沙灣宇晴軒 7 座

長沙灣蘇屋邨百合樓

新蒲崗采頤花園 9 座

黃大仙翠竹花園 11 座

鑽石山星河明居 D 座

慈雲山慈樂邨樂合樓

牛池灣彩雲一邨星辰樓

旺角富榮花園 11 座

茶果嶺麗港城 6 座

茶果嶺麗港城 26 座

藍田德田邨德義樓

藍田滙景花園 10 座

藍田滙景花園 12 座

觀塘安泰邨勇泰樓

觀塘安達邨善達樓

觀塘翠屏南邨翠桐樓

油塘油翠苑溢美閣

油塘油翠苑沃美閣

東涌迎東邨迎趣樓

東涌海堤灣畔 3 座

香港仔華貴邨華孝樓

鴨脷洲利東邨東昌樓

堅尼地城石山街 9 號寶雅山

鰂魚涌太古城金山閣

筲箕灣耀東邨耀福樓

柴灣杏翠苑翠晶閣

柴灣興民邨民富樓

柴灣藍灣半島 2 座

9月27日污水樣本陽性須強檢大廈：

將軍澳帝景灣 1 座

將軍澳帝景灣 2 座

將軍澳帝景灣 3 座

將軍澳帝景灣 5 座

大圍碧田街 2 號美柏苑

大埔營盤下及大埔大埔頭

150-188 號指明範圍(見表)

何文田欣圖軒 1 座

何文田欣圖軒 2 座

何文田俊民苑文彥閣

何文田俊民苑文瑞閣

赤柱龍德苑晉德閣

赤柱馬坑邨健馬樓

赤柱龍欣苑龍駿閣