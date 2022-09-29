金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮|探討跨境金融 表揚傑出企業

受政策帶動及新冠疫情驅使下，香港金融和銀行業持續加快數碼化步伐，全面釋放金融科技行業發展的潛力。《香港01》聯同「巨子ICON」將於11月18日再次舉辦「金融科技前瞻研討會」，探討金融科技未來；同場頒發「01金融科技卓領大獎2022」獎項予透過科技應用提供創新服務的金融科技機構，以表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及業務創新，誠邀各大企業參與此項盛事。



今屆「金融科技前瞻研討會」的研討主題為「推動Fintech過河．促進跨境貿易」，深入探討一系列的金融科技跨境部署，包括陸港監管沙盒對接聯網、「商業數據通」、「多種央行數碼貨幣跨境網絡」如何促進產業革新，企業如何從中受益，以致實現自身的轉型升級，繼而探討如何進一步完善數據應用等基建。研討會將於活動當日進行網上直播，敬請密切留意《香港01》公布詳情。同場亦舉行「01金融科技卓領大獎2022」，藉此表彰及鼓勵金融業界持續轉型升級及業務創新。

評審標準

所有銀行、保險公司、金融、科技機構及初創企業均可報名參加，參賽機構需根據大會評審準則填妥表格參與獎項評選，大會專業評審團將根據機構提交的表格及其他數據資料，就下列3個大項作為評審標準，以客觀準則作出評選：

1. 業務發展及營運管理

- 提升競爭力，加強業務普及化及數碼化

- 提升效能及效益，增強業務發展潛力

- 市場覆蓋範圍、觸及度

2. 創新及科技

- 展示創意，引領金融新趨勢

- 開發整合現有資源科技，創造有成績的商業模式

- 價值定位的獨特性及原創性

3. 專業性

- 具備風險管理、監管合規、保密及網絡安全等保障

- 穩定性、可靠性及耐用度

- 促進社會共融

立即報名

評審團隊

《香港01》邀請了多位於金融科技界舉足輕重的人物和成功的企業代表組成專業評審團隊，公平公正地評選表現突出之機構。

專業評審代表（排名不分先後）

湛家揚 - OpenCertHub主席

方保僑 - 香港互動市務商會榮譽會長

梁嘉麗 - 香港銀行學會行政總裁

鄧淑明 - 智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長

贊助機構

Tencent Cloud騰訊雲

支持機構（排名不分先後）

投資推廣署

香港金融發展局

香港互動市務商會

香港資訊科技商會

香港互聯網協會

智慧城市聯盟