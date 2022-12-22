《小香港・大節日》微型藝術展覽今開始　重現珍寶海鮮舫日與夜

荃灣如心廣場今日（22日）至明年2月19日舉行以聖誕及農曆新年為主題的《小香港・大節日》微型藝術展覽，展場有近60件微型藝術展品，最矚目的展品為1.5米長「珍寶海鮮舫」，可讓人「追思」這艘沉沒南中國海的美食旗艦；另一必睇作品也是藝術家蔡碧龍及何國添的手筆，他們仿照歷史照片而創作的《遺忘的時光—1930》，立體展現上世紀戰前風情。



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陳國基主持亮燈儀式：展覽講好香港故事

《小香港・大節日》微型藝術展覽昨舉行開幕典禮，由政務司司長陳國基與華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興共同主持亮燈儀式。陳國基致辭時說，微型藝術展覽有三重意義：第一重意義是展覽展示了香港古今交融、東西薈萃的特色；第二重意義是講好香港故事，以小見大，發揮了民心相通的橋樑角色；最後一重意義是展覽移師至荃灣如心廣場，能夠凝聚街坊鄰里，共建關愛共融社會。

蔡宏興表示，這個微型藝術展覽今年6月先在中環街市揭開序幕，有超過 40 萬人次參觀；之後巡迴亞洲各地，說好香港故事，最後回到集團旗下的如心廣場，作壓軸登場。

「維多利亞港」加入聖誕煙花 參觀者可變成「聖誕老人」

是次展覽中央特設7米高的巨型聖誕下午茶以作配襯，在巨型聖誕下午茶下的「維多利亞港」就加入了電腦動畫，模擬製作聖誕煙花，在 3.5 米長的「維多利亞港」上空璀璨耀眼，動用了龐大團隊製作，蓋涵香港四十多座地標性建築，不同的摩天大廈燈火在夜空中輝煌閃耀，盛載香港歷史的帆船鴨靈號，和象徵維港的天星小輪亦在海中航行。今次展覽加入聖誕煙花，參觀者亦可透過AR技術而變成「聖誕老人」。

荃灣如心廣場今年12月22日至明年2月19日舉行《小香港・大節日》微型藝術展覽，展出60件微型藝術展品：遺忘的時時光。（華懋集團提供圖片）

「珍寶海鮮舫」現《食神》周星馳和谷德昭做對手戲

展場有近 60 件微型藝術展品，1.5米長「珍寶海鮮舫」料成最矚目展品。藝術家重現它光輝歲月，包括璀璨燈飾、「歡迎光臨」霓虹招牌、接駁碼頭、大型魚缸、大堂中龍椅和宴席、船後方的廚房，還有《食神》中周星馳和谷德昭做對手戲更會重現出來。原來藝術家蔡碧龍及何國添早在四年前已實地考察、拍照及取得建築圖，過微型藝術重現香港人集體回憶。

另一件作品「遺忘的時光—1930」，立體展現上世紀戰前風情，創作靈感由一幀1930年代的相片而觸發，重現香港早期建築物外牆的中西廣告招牌、穿上唐裝戴帽子的行人、紮着大辮的媽姐工人，赤膊的人力車伕，天台長杆子的收音機天線、電影《功夫》中的殺手、詠春葉問的武館、街中巡行的婚嫁隊伍等等，可重溫這段地道的時光。

其他展品有「五星級自助餐」、「聖誕大餐」、「森林餐廳」、「冬菇亭」，以及巨型聖誕樹及聖誕小屋環繞的「戲曲中心」、「中環石板街」、「蘭桂坊」等。

是次展覽為協辦單位「快樂微型藝術會」在新加坡、東京及首爾亞洲巡迴後的新一輪展覽，全部新作均為世界首展。

展覽詳情

日期：2022年12月22日至2023年2月19日

展覽分兩期展出：

Part 1- 聖誕：12月22日至 2023年1月16日

Part 2- 農曆新年: 2023年1月16日至2月19日（1月11日全場將率先換上賀年布

置）

時間：上午 11 時至晚上 8 時

地點： 如心廣場一期 1 樓中庭

費用：免費入場