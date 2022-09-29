詐騙營｜再多一名受害港人泰國回港　保安局專責小組累計營救17人

港人被「賣豬仔」至緬甸、柬埔寨等國家的「詐騙營」，涉人口販賣及非法禁錮，有人被打及被電擊。保安局發言人今晚（29日）表示，再多一名早前向入境事務處求助的港人獲救，今日由泰國回港，至今已有17人在保安局專責小組協調下安全回港。



▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



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保安局表示，該名港人早前向入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日由泰國回港，並將於今晚稍後抵港。自保安局專責小組成立以來，合共17名求助人在其協調下安全回港。

保安局發言人呼籲，有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼

