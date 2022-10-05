廉政公署近4年收逾500宗建造業貪污舉報　推防貪懶人包助檢視風險

建造業涉貪案頻生，廉政公署防止貪污處最新推出「誠信管理系統」懶人包，提供分門別類的清單範本，助業界於邀請報價及招標程序等四大範疇，識別貪污風險及制定緩減方案。

廉署防貪處助理處長霍廣文表示，本港建造業每年的工程量逾2,000億元，涉款龐大及程序複雜，洐生的貪污風險相應較高，2019年至今近四年間接獲逾500宗貪污舉報，盼懶人包可供業界參考，提高防貪意識。



廉政公署防止貪污處推出「誠信管理系統」懶人包，助建造業識別貪污風險及制定緩減方案。左為防止貪污處助理處長霍廣文、右是建造業議會註冊專門行業承造商制度專責委員會主席陳志超。(陳淑霞攝)

主要涉四大問題 工程監督隻眼開隻眼閉或危害公眾安全

廉署數據顯示，過去三年接獲涉及建造業的貪污投訴合共423宗，其中去年最多達174宗，今年首八個月則錄得共79宗，即2019年至2022年8月，已錄502宗建造業貪污投訴。

防止貪污處助理處長霍廣文表示，本港建造業每年的工程量逾2,000億元，由於涉及金額龐大，加上程序複雜，貪污風險亦較高，常見例子包括合約判授私相授受、工人招聘收介紹費、提早「鬆手」發放工程款項及工程監督「隻眼開隻眼閉」等。他續說，若貪污牽涉工程監督，影響工程質素外，更可能危害公眾安全。因此建造業需提升自身誠信管理，「就好似打疫苗咁，除咗做好外部防禦措施，要防範病毒入侵，亦應提升自我抵抗力。」

廉署「誠信管理系統」懶人包（按此），綜合行內歷來貪污投訴等研究數據製作而成，涵蓋報價方式採購、招標採購、企業誠信與管治及員工管理四大範疇，可供建築公司識別出高風險項目，助制定相應防範措施。

霍廣文表示，本港建造業每年的工程量逾2,000億元，由於涉及金額龐大，加上程序複雜，貪污風險亦較高。(資料圖片)

顧問公司高層將酒店項目判予兒子公司入獄39個月

霍廣文舉例指，過往不時有建築公司員工串通承辦商，於招標或評審標書等程序給予優待，令其成功中標，曾有顧問公司高層將經手的酒店工程項目，在無申報下判予兒子公司，涉款2,300多萬元，罪成判囚39個月。

他表示，「誠信管理系統」懶人包的參考範本中，四大範疇合共列出20個誠信風險，助企業自我評核風險級別，並提供約100個控制措施予建築公司參考使用。

以採購為例，懶人包內的參考範本列明，若企業只邀請合謀的供應商或承包商提交報價，及隱暪投標人士與經手人的利益衝突，則已涉及最高級別誠信風險，企業可對照懶人包內提供的示例，加以防範，例如擴大邀請報價名單，要求參與審標的員工作出利益申報，並作監測等。

廉署「誠信管理系統」懶人包助建築公司識別出各工程流程中的高風險項目，助制定相應防貪措施。 （採購（報價形式）的誠信風險管理參考範本截圖）

霍廣文續表示，廉署防貪處亦會為建築公司提供防貪服務，包括舉辦誠信培訓、協助它們就高貪污風險的工作範疇制定誠信風險管理，及應個別公司要求提供度身訂造的防貪建議，可於廉署官網下載的「誠信管理系統」懶人包屬自願措施，期望企業踴躍參與。他續說，雖然本港各行業均有可能出現貪污情況，但整體而言，「香港工務工程表現幾好，香港仍然係最廉潔之一。」

前渠務署署長、建造業議會註冊專門行業承造商制度專責委員會主席陳志超則表示，行內工程範疇廣闊，規模不一，建築公司管治架構亦有大有小，部分中小企或因人手有限，未必掌握如何制定防貪措施，相信今次的懶人包可助業界進一步防範於未然。

防止貪污處已為建造業制定「誠信管理系統」（ IMS），包括三大元素：誠信政策、誠信培訓及誠信風險管理，以系統性方式協助建築公司提升防貪能力，及處理日常業務中的誠信事宜。

陳志超指，發展局於去年將IMS內的「誠信政策」及「誠信培訓」納入為公共工程承建商的註冊要求。另建造業議會已將「誠信風險管理」納入註冊專門行業承造商制度，約8,000間已註冊的建築公司須執行誠信政策，估計每年約2600個高級管理人員須參與誠信培訓。