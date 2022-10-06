強制檢測｜增67幢大廈東區最多 維港峰、俊傑花園等豪宅榜上有名
本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，共有67幢大廈上榜，其中東區佔九幢，成為18區之冠，包括北角豪廷峯2座及北角栢景臺2座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及鴨脷洲海怡半島海寧閣、西半山俊傑花園、鰂魚涌太古城順安閣及西營盤維港峰等。
67幢上榜大廈中，有五幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄7座、九龍灣麗晶花園22座等。當局指，任何人在9月30日至10月6日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周五或周六（7日或8日）進行核酸檢測。
▼10月6日 強制檢測大廈名單▼
最新強檢名單顯示，共有67幢大廈上榜，當中62幢有較多居民確診，另五幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。
十八區重災區之首涉及東區，共錄得九幢大廈榜上有名，包括北角豪廷峯2座、北角栢景臺2座、鰂魚涌太古城順安閣、鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣等。
觀塘區、元朗區緊隨其後，共有七幢住宅錄得有確診者居住，前者包括牛頭角樂華南邨輝華樓、觀塘安達邨禮達樓及茶果嶺麗港城8座等；後者則涉及洪水橋泉薈2座及天水圍天富苑寧富閣等。
屬於西貢區的將軍澳亦不遑多讓，同樣有七幢住宅上榜，包括峻瀅 II第1座、日出康城 Sea To Sky1座、怡心園4座等。
▼部份10月6日強制檢測大廈▼
另有五幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括何文田天鑄7座、美孚新邨3期百老匯街41至43號及45至47號、九龍灣麗晶花園22座及杏花邨24座。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月7日）▼
政府明日（7日）將於深井碧堤半島、馬灣珀麗灣及洪水橋洪福邨增設臨時流動採樣站。
須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
▼10月7日 部份確診大廈▼
此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共6,379幢。其中1,402幢呈報有新個案，其中東區佔最多，共134幢新上榜，包括寶馬山花園15座、嘉亨灣6座、杏花邨第6、9、26及45座。
沙田區則居第二位，共130幢新上榜，包括壹號雲頂9座、帝堡城5座、新港城B座及D座等。觀塘區緊隨其後，123幢大廈登榜，涉及匯景花園第4、8、15及17座、油塘中心9座及凱匯3座等。
▼10月6日確診大廈全名單▼