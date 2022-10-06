強制檢測｜增67幢大廈東區最多　維港峰、俊傑花園等豪宅榜上有名

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，共有67幢大廈上榜，其中東區佔九幢，成為18區之冠，包括北角豪廷峯2座及北角栢景臺2座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及鴨脷洲海怡半島海寧閣、西半山俊傑花園、鰂魚涌太古城順安閣及西營盤維港峰等。



67幢上榜大廈中，有五幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄7座、九龍灣麗晶花園22座等。當局指，任何人在9月30日至10月6日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周五或周六（7日或8日）進行核酸檢測。



▼10月6日 強制檢測大廈名單▼



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最新強檢名單顯示，共有67幢大廈上榜，當中62幢有較多居民確診，另五幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

十八區重災區之首涉及東區，共錄得九幢大廈榜上有名，包括北角豪廷峯2座、北角栢景臺2座、鰂魚涌太古城順安閣、鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣等。

觀塘區、元朗區緊隨其後，共有七幢住宅錄得有確診者居住，前者包括牛頭角樂華南邨輝華樓、觀塘安達邨禮達樓及茶果嶺麗港城8座等；後者則涉及洪水橋泉薈2座及天水圍天富苑寧富閣等。

屬於西貢區的將軍澳亦不遑多讓，同樣有七幢住宅上榜，包括峻瀅 II第1座、日出康城 Sea To Sky1座、怡心園4座等。

▼部份10月6日強制檢測大廈▼



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另有五幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括何文田天鑄7座、美孚新邨3期百老匯街41至43號及45至47號、九龍灣麗晶花園22座及杏花邨24座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月7日）▼



政府明日（7日）將於深井碧堤半島、馬灣珀麗灣及洪水橋洪福邨增設臨時流動採樣站。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼10月7日 部份確診大廈▼



此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共6,379幢。其中1,402幢呈報有新個案，其中東區佔最多，共134幢新上榜，包括寶馬山花園15座、嘉亨灣6座、杏花邨第6、9、26及45座。



沙田區則居第二位，共130幢新上榜，包括壹號雲頂9座、帝堡城5座、新港城B座及D座等。觀塘區緊隨其後，123幢大廈登榜，涉及匯景花園第4、8、15及17座、油塘中心9座及凱匯3座等。

▼10月6日確診大廈全名單▼



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10月6日強檢大廈：



將軍澳峻瀅 II 第 1 座

將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座

將軍澳唐明苑唐富閣

將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

將軍澳怡心園 4 座

將軍澳茵怡花園 1 座

將軍澳欣明苑欣蘭閣

沙田碩門邨新碩樓

沙田沙角邨魚鷹樓

馬鞍山雅景臺 4 座

大埔大元邨泰欣樓 A 座

大埔大埔中心 1 座

上水寶石湖邨紫晶樓

上水已婚警察宿舍 2座

粉嶺雍盛苑雍薈閣

粉嶺榮福中心 1 座

粉嶺祥華邨祥裕樓

粉嶺海聯廣場 1 座

天水圍天盛苑盛賢閣

天水圍天富苑寧富閣

天水圍天慈邨慈屏樓

天水圍天恒邨恒輝樓

元朗洪福邨洪昌樓

元朗朗屏 8 號 5 座

洪水橋泉薈 2 座

屯門新屯門中心 4 座

葵涌悅麗苑麗華閣

荃灣麗城花園 3 期 7 座

馬灣珀麗灣 29 座

深井碧堤半島 3 座

東涌東堤灣畔 3 座

東涌映灣園賞濤軒 5 座

紅磡海濱南岸 4 座

紅磡海濱南岸 3 座

九龍塘范信達道 6 號真能閣 2 座

長沙灣昇悅居 8 座

黃大仙豪苑 2 座

鑽石山宏景花園 4 座

慈雲山慈正邨正明樓

牛池灣彩雲一邨紫霄樓

牛頭角樂華南邨輝華樓

觀塘安達邨禮達樓

觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2座

觀塘鯉安苑鯉逸閣

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

茶果嶺麗港城 8 座

鴨脷洲海怡半島海寧閣

香港仔田灣邨田健樓

香港仔雅濤閣 3 座

堅尼地城爹核士街 1 號裕福大廈

西營盤干諾道西 180 號維港峰

半山區列堤頓道48號俊傑花園

北角海峯園高峯閣

北角豪廷峯 2 座

北角栢景臺 2 座

鰂魚涌太古城順安閣

鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

筲箕灣興東邨興康樓

筲箕灣太祥街 7 號興祥大廈

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

10月6日污水樣本陽性須強檢大廈：

何文田天鑄 7 座

荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號

荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號

九龍灣麗晶花園 22 座

柴灣杏花邨 24 座