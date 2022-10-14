癌症腹腔轉移非絕症　手術結合腹腔溫熱化療　增加根治機會

大腸、胃、卵巢及盲腸等腹部器官的癌症，出現「腹腔轉移」情況常見，過往被認為是不治之症，患者平均存活期僅6至12個月。然而，外科專科醫生梁家騮指，隨着香港近年引入以「細胞減滅手術」配合「腹腔溫熱化療」（HIPEC）的治療方式，有效增加根治機會，為病人帶來希望。

攝影：陳葦慈



腹腔轉移情況常見 化療為傳統治療方法

根據統計，本港每年錄得約5,500宗大腸癌新症，當中一成會出現腹腔轉移；約1,300宗胃癌新症中，有一半會出現腹腔轉移，而卵巢癌腹腔轉移個案更高達七成。傳統觀念上，當癌症轉移至腹腔，便無法以手術切除。「傳統的看法，即使腹腔轉移只出現在單一位置，便會推斷整個腹腔內，所有位置都存在癌細胞，最終會生長成肉眼可見腫瘤，因此無法以手術切除。」除了外科手術，以往主要透過靜脈注射，將抗癌藥物經血液運行全身，通常都可抑壓癌細胞生長，對部分患者起到舒緩症狀的作用，以及延長壽命。然而，多會有少部分癌細胞進一步變異，出現抗藥性，癌症便會復發。相對其他遠處轉移，傳統化療對腹腔轉移的效用亦較弱。

原發性腹膜癌並不常見，更多為腹腔轉移。由於腹腔轉移的腫瘤數以百計，細小的腫瘤亦難以看到，過往認為難以靠外科手術完全切除，只能進行紓緩性治療。

「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」 增加治癒機會

近年本地腹膜癌治療有新發展──「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」。外科醫生會先以手術盡量切除肉眼可見的腫瘤（稱作「細胞減滅手術」），再即時進行「腹腔溫熱化療」，針對癌細胞怕熱的特性，將加熱至攝氏42度的化療藥物灌注腹腔，消除肉眼看不到的癌細胞。「相對傳統靜脈注射化療，『腹腔溫熱化療』將藥物直接灌注腹腔，增加腫瘤接受的藥物濃度。加上化療範圍局限於腹腔內，對身體其他部位影響較少。」此療法最初應用於盲腸癌，患者的長期生存率由低於一成增至約七成，現時亦應用於其他癌症。梁醫生提述一個病例，一名患上第四期盲腸癌的病人接受了「細胞減滅手術」與「腹腔溫熱化療」，手術治療後癌指數已回復正常，亦暫時未見復發跡象。

「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」需時8至20小時，因此要確保患者的身體狀況是否許可。

癌症復發患者亦可考慮此治療方案。另外一個病例，一位卵巢癌第三期患者，於傳統外科手術與化療後，癌指數回復正常。其後發現癌症在腹腔復發，採用「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」後，癌指數再次回復正常，未見復發跡象。「對於確診癌症時已出現腹腔轉移的患者，若情況許可，同時切除原發腫瘤與腹腔轉移，結合「腹腔溫熱化療」，手術會相對簡單、風險較低、成效更高。」不過，每位患者的身體狀況、腫瘤範圍、複雜度不一，由於該治療方法與普通手術相比，所需進行的時間較長，手術風險及出現併發症的機率亦較高。所以對於如何選擇最佳時機、進行哪種治療，都應由醫生根據經驗向患者分析病情後，經過評估治療成效與風險再作出決定。

*本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生查詢。

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