兒童發展配對基金籌款尚欠100萬達標　盼善長慷慨捐款助基層兒童

兒童發展配對基金今年舉行的「聖誕頌歌節」於平安夜（24日）圓滿結束，該會指活動得到政府多名司局級官員到場打氣，自疫情爆發三年以來，頌歌節首次以全面實體形式進行的。本年度頌歌節的籌款目標是300百萬元，目前籌得接近200萬元，配對基金主席陳龔偉瑩期望更多善長慷慨解囊，讓基金在2023年的第一季籌款達標。



李家超接待東涌青少年到禮賓府舉行頌歌節表演

聖誕頌歌節目的是要讓港人在歡渡節日的同時，通過頌歌籌款，為下代健康成長出一分力，今年是第13年舉辦。兒童發展配對基金表示，政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵、勞工及福利局局長孫玉菡、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、社會福利署署長李佩詩以及行政會議成員高永文醫生都有應邀出席，並與歌隊一起高唱聖誕歌曲；特首李家超則趁聖誕節，在禮賓府接待來自東涌的兒童發展基金青少年，在禮賓府內舉行一場特別的頌歌節表演。

配對基金創會主席、現任行政會議成員鄭慕智表示，頌歌節年來得到無數港人的持續支持，他無限感激；政府的兒童發展基金和民間成立的兒童發展配對基金13年來，幫助了成千上萬基層兒童和少年， 養成儲蓄習慣，制定理想目標，實現他們的夢想，從而建立正向人生。

今年疫下首回復實體演出 共5000人參加頌歌節

配對基金主席陳龔偉瑩表示，香港的跨代貧窮問題需要由社會各界與政府攜手合作解決 ，這就是兒童發展配對基金成立的初心。她指基金通過這些年的努力，一共為兒童發展配對基金籌得超過5,000萬元，受助基層兒童及少年超過1萬人。

今年頌歌節一共上百小時的頌歌場次，由近百隊頌歌隊填滿，參加者接近5,000人。來自幼稚園及中小學、社福機構、政府部門、教會等團體和民間自由組隊共百多隊歌隊，在14天的頌歌節裡，分別到港九新界不同場所，高唱聖誕歌曲，為飽受疫情困擾的港人打氣。

配對基金除了為基層青少年籌款，為他們實現夢想外，亦會安排這些青少年參加其策略伙伴「青少年發展企業聯盟」的Y-WE工作體驗計劃，讓青少年及早接觸社會職場，建立軟實力，並把穩職志方向，為踏出脫貧路做好裝備。