養和百年記憶｜第三代仁醫細數百年點滴　傳承養和精神

自1922年創立，養和醫院（Hong Kong Sanatorium & Hospital）經歷過多次擴建，至今一直保留的除了舊有大門和醫院名稱，更重要的是一份傳承百年的養和精神。創院初期院長李樹芬醫生是香港推動西方醫學發展的先驅，為養和奠定基礎，而前任院長李樹培醫生更堅守理念，帶領養和邁向千禧世代。李樹培醫生的兩位愛兒李維文先生和李維達醫生親身訴說養和的百年故事，分享歷任院長鮮為人知的點滴，見證養和的發展，傳承養和精神。

攝影：陳葦慈



一百年來，養和醫院雖然經歷過多次擴建，但一直堅持保留舊有的古典大門。「當年擴建需擬定接駁李樹培院與李樹芬院的工程時，發現可以完整保存舊有大門，遂決定保留。大門的古典水磨石設計象徵養和走過的歷史軌跡，由一百年前到現在，見證著歲歲月月養和人的耕耘。」現任養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生表示，百年大門象徵養和的悠久歷史，即使時代變遷，養和仍堅毅前進，勇於迎接新挑戰，樂於擁抱各種機遇。

李維達院長認為養和的百年大門象徵品牌的悠久歷史，因此堅持保留。

養和醫院由一間療養院開始發展，至今成為廣為人知的頂尖醫療品牌，時至今日仍然沿用早年創辦時所定下的英文名稱「Hong Kong Sanatorium & Hospital」。保留Sanatorium（療養院）這個英文名稱，背後蘊含一個深刻的原因。「現時大部分醫院都不會用Sanatorium（療養院）這個英文稱呼，我曾經覺得Sanatorium這個名字好像有點過時，考慮過改為Medical Centre（醫療中心），但始終Sanatorium是養和的其中一個標誌，代表我們的品牌和歷史。」李維達院長深明一間醫院最重要的不是擁有合潮流的名字，而是在於符合國際水準的先進設備及專業的醫療團隊。

創院初期院長李樹芬醫生 一生奉獻杏林

提到養和歷史中的重要人物，非早期院長李樹芬醫生莫屬。他於1926年擔任養和院長，懷著滿腔熱誠與抱負，一生奉獻醫學界。現任養和醫療集團營運總監暨養和醫院經理（行政）李維文先生憶述與伯父李樹芬醫生的往事：「與伯父的相處時間不多，但記得他是一位很嚴格的長輩。反而在他與世長辭後，透過舊文獻及其回憶錄《香港外科醫生──六十年回憶錄》，才對他有更深入的認識。原來伯父小時候曾在外國被頑童用石頭擲穿頭要縫針，令他見識到西方醫學的精妙，於是立定從醫的志向。」

李維文先生表示透過閱讀舊文獻及回憶錄，加深對伯父李樹芬醫生的認識。

在李樹芬醫生出任院長期間，西方醫學仍然為本地華人所忽視，他迎難而上，積極實踐抱負，成為在港推動西方醫學發展的先驅。「伯父志存高遠，胸懷四方，一生致力提高香港醫療技術及水平，改善醫療制度，積極引入新手術和設施。他退休後於1963年成立醫學基金，培育醫療人才，一生奉獻杏林。」

創院初期院長李樹芬醫生對醫學滿懷熱誠與抱負，一生奉獻杏林。

前任院長李樹培醫生 視員工為養和之寶

初代養和掌舵人李樹芬醫生在1966年逝世後，由胞弟李樹培醫生接任。李樹培醫生作為李維文先生和李維達院長的父親，一直以身教展現醫者仁心。「相比起伯父李樹芬醫生的嚴肅，家父李樹培醫生是一位和善的人，可謂好好先生，大家都喜歡他。他很勤力，星期一至六早上8點已經在醫院診症，星期日更會回醫院巡房。」

李維達院長憶述與父親李樹培醫生的相處點滴。

李維達院長最難忘的是父親堅守「員工是養和之寶」的理念，「他經常說養和最重要的資產是員工，記得2004年沙士之後，社會經濟處於困境，不少公司裁員、減薪。當時已經退休的爸爸已屆101歲高齡，他當時已甚少在醫院露面，仍專程坐著輪椅回來開會，當面向員工表示『一日醫院未有赤字，我們也不會削減分毫薪金，你們值得有這些回報。』這番話特別令人感動。」

李樹培醫生堅守「員工是養和之寶」的理念，與員工共渡難關。

一直以「優質服務．卓越護理」見稱的養和，早於1927年已創立護士學校，開辦註冊護士及助產士訓練課程，培育人才，李維達院長強調護士是養和醫療團隊的重要一員，「護士是醫生的重要夥伴，也是扶持病人在治療旅程的同行者，代表養和那份醫患同心的精神，讓病人及其家人更有信心面對疾病的挑戰。」

在醫療科技日新月異的時代，養和不但致力創新，在臨床上多方鑽研探討，配合醫療科技的發展，更重視醫療團隊的人情味，李維達院長表示養和百年來的理念始終如一：「無論科技如何先進，生老病死都是人生必經階段，生病時難免會徬徨害怕，有醫生及護士團隊與病人一起走過治療之路，病人便不是孤單作戰。」

李維達院長認為護士是養和醫療團隊的重要一員，象徵養和的優質服務，陪伴病人走過治療之路。

「醫療是需要一直發展，不能原地踏步，養和一定會繼續前行。」李維文先生身處李樹培院第三期頂樓會客室，遠眺跑馬地景觀，這裡見證著養和的過去與現在。繼往開來，養和會繼續開創未來的新篇章。

李維文先生指醫療不能原地踏步，養和會繼續發展，提供更優質的醫療服務。

（資料及相片由客戶提供）