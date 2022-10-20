類鼻疽｜本港再錄得一宗個案　患者居深水埗有慢性病　日前已離世

衞生署衞生防護中心公布，今日晚上錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，新增個案涉及一名80歲女子，有多種長期病患，包括慢性腎病、糖尿病及高血壓。該名病人同樣居於深水埗，她出現氣促、咳嗽帶痰及胸痛，並於10月11日前往明愛醫院急症室求醫，同日入院。她於10月17日情況轉差，並因自身疾病急性發作而離世。當局抽查她的痰液採樣樣本，今日經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。根據中心的流行病學調查，她的死因包括急性心臟和腎臟衰竭及肺水腫，與類鼻疽無關。個案的調查仍在進行中。



衞生防護中心強調，會繼續就近月錄得的類鼻疽感染個案加強監測。市民應時刻保持個人及環境衞生，如出現病徵，應盡快求醫。

截至今日，本港今年共錄得30宗人類感染類鼻疽個案，19名病人已出院，四名病人仍然留醫，七名病人已離世，涉及四男三女，年齡介乎54至93歲，包括上述死因與類鼻疽無關的個案。

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。類鼻疽病菌可存活於本地環境，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心建議市民應採取以下措施預防感染：

避免接觸受污染的土壤；



進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴；



接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；



盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；



接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；



注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；及



外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

