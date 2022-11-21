半數受訪惡性乳癌患者不知選擇治療方案需考慮因素　難掌握新治療

HER2陽性乳癌是惡性較高的乳癌，相關治療方案不斷推陳出新。多個病友組織聯合進行的調查發現，乳癌患者在選擇合適的治療方案時面對不少障礙，在受訪的91名患者，53%表示未能清楚表達治療期望，主要原因是不知道選擇治療方案時需考慮的因素，55%稱沒有足夠時間從醫護人員身上了解新式或其他治療選項，難以掌握新型治療方法的資訊。



調查也發現，最多患者希望病友組織能夠強化情緒支援(77%)。「乳您一起– you’re not alone」創辦人唐智穎表示，不少乳癌患者在確診當下極度震驚徬徨，有礙她們表達治療期望及資訊接收；而病友組織內的病友，能以過來人身份給予情緒上的支持。

早前多個病友組織代表與醫護界一同出席研討會，就目前HER2陽性乳癌患者在選擇治療過程中所遇到的挑戰進行討論，探索創新方案，包括建立統一平台，整合全面及可信的疾病及治療選項資訊、強化病友組織情緒支援工作、擴闊不同類型治療資訊的發放、及在學術會議增設環節讓醫生認識病友組織。

HER2陽性乳癌患者Simy最初以為全乳切除是最好的治療選擇，及後經過了解後選擇先接受雙標靶治療縮小腫瘤再進行手術，成功保留乳頭及皮瓣，然後在術後繼續接受雙標靶治療，以減低復發風險，惟目前醫管局並未有相關選項，只能申請坊間資助計劃減輕經濟負擔，希望政府考慮把雙標靶術後治療納入安全網。