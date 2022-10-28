疑泊位問題爭執釀一死　退休警否認襲擊罪　爭議行為屬自衛

退休高級警員及其妻子被指於去年11月，在屯門疑因泊位問題與55歲客貨車司機爭執，其後昏迷倒地，送院後不治。原被控誤殺罪的退休警早前獲改控襲擊致造成身體傷害罪，今（28日）在屯門法院否認控罪，案件排期於2023年2月7日開審，審期預計為兩日，辯方將爭議被告當時的行為屬自衛，且死者的傷勢非由他造成。



被告鄺德榮（退休人士，57歲），被控於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站，襲擊陳國樑因而對陳國樑造成身體傷害。

鄺的58歲妻子李桂芳原亦被控誤殺罪，早前獲撤罪。

控方表示將傳召4名證人，包括警員、法醫、救護員及心臟科專家，並將5分鐘的片段呈堂；辯方則表示或將傳召3名證人，分別為被告、被告妻子及一名在案發現場拍照的人。

案件編號：TMCC2282/2021

被告鄺德榮今到屯門裁判法院應訊。(劉安琪攝)

事件發生後，私家車司機與女乘客均有協助調查。(詳看下圖)

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