大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮2022｜發揮粵港澳合作優勢

由《香港01》舉辦的第二屆「大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮2022」今日圓滿舉行。多位政、商領袖及精英等重量級嘉賓均有出席，陣容鼎盛，當中更邀得政制及內地事務局局長曾國衞先生作為主禮嘉賓。「大灣區互聯共創研討會」匯聚粵港澳三地的企業精英同場交流，並就「善用灣區跨境合作機制，拓展香港發展空間」為主題，探討粵港澳融合發展所帶來的機遇，分析香港該如何做好自身規劃、善用機制，開拓更大的營商環境。除此之外，同場舉行「大灣區企業同創大獎嘉許禮」表揚多間於大灣區別具潛力的優秀企業。



政制及內地事務局局長曾國衞致辭時表示，香港是一個法治化、市場化、國際化的城市，與大灣區其他城市優勢互補。他指香港若在大灣區內做好人流、物流、資金流，及訊息流的互聯互通，兩地交流便會如同人的血脈般，成為推動國家發展的重要動能，而香港將加強與各界溝通，制定互利的政策，吸引海外、海內人才到大灣區發展。他坦言，香港與大灣區其他城市的創科交流將是未來發展重點，如同國家主席習近平所說，要將國家的科技發展成自立、自強、獨立，並具競爭力的新優勢。他指，香港將會善用「北部都會區」及「新田科技城」的創科資源，與深圳合作，達到「一加一大於二」的優勢。

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得獎名單（排名不分先後）：

中國銀行(香港)有限公司

香港電訊

友邦保險(國際)有限公司

南洋商業銀行

亞洲國際博覽館

Tencent Cloud 騰訊雲

安永

銀迅

Germagic Biochemical technology (HK) Ltd

尚醫健康 Young+ Wellness

莊柏醫療

Synergy Medical Supply Company Limited

贊助機構：Tencent Cloud 騰訊雲

支持機構（排名不分先後）

香港生產力促進局

香港貿易發展局

團結香港基金

香港總商會

香港中華總商會

粵港澳大灣區經貿協會