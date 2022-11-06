七欖｜蘭桂坊酒吧稱生意較同期增逾一成　第三晚下雨酒客稀少

闊別三年的「國際七人欖球賽」今晚（6日）落幕，有入場觀看球迷微醺離場，稱或考慮轉戰酒吧盡興。有中環蘭桂坊酒吧表示生意相比同期增逾一成，但今晚人流並不多，期望政府可豁免快測入場的規定。有在現場派發免費酒券的推廣員表示，晚上未能派出所有券，認為天氣對人流有影響，坦言「唔似老蘭，完全冇人」。



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料灣仔及銅鑼灣酒吧受惠更多

雖然入黑後間中下雨，Corner Bar負責人楊先生表示，「七欖」對生意額帶來少量幫助，相比同期增約一至兩成，認為灣仔或銅鑼灣的酒吧應受惠更多。他期望政府可再放寬防疫措施，豁免入場前快測的規定，並對聖誕節抱持樂觀態度。

適逢「七欖」舉行，蘭桂坊協會在周五至周日推出免費喝酒活動，多名推廣員在街上派發免費啤酒券，憑券可到指定酒吧領聯嘉士伯生啤，不少市民領券後立即到酒吧享用。

推廣員免費啤酒券未能派光：唔似老蘭

有市民表示，碰巧路過蘭桂坊，故順便領券飲酒，但認為人流比想像中少。至於推廣員陳先生及林小姐亦表示，因人流不足，即將下班仍未能派出所有免費券，坦言「唔似老蘭，完全冇人」。

他們亦指，昨日的人流最多，惟下雨天影響市民外出飲酒的意欲，加上「七欖」觀眾未必專程乘搭數個港鐵站到蘭桂坊喝酒。「噚日都好啲，今日連派嘅對象都冇。」

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