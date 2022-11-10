張曼莉冀與大灣區推創科　城大促政府新思維分配產學研1+計劃基金

特首李家超首份《施政報告》提及創科發展，創新科技及工業局副局長張曼莉今天（10日）出席一個創科圓桌會議時指出，香港要推動創科發展，除了要鞏固強化科研優勢，更重要是推動產業化，為社會帶來更多實質的發展機遇，為經濟帶來新的支撐。她強調，政府會充分利用香港的獨特優勢，匯聚全球創新資源招商引才，同時透過與粵港澳大灣區內地城市「珠聯璧合」，合力建設香港為全球科技創新高地。



圓桌會議由香港城市大學HK Tech 300與德勤中國合辦，多個金融投資機構和創科企業代表、以及HK Tech 300初創公司成員等亦有出席。身兼HK Tech 300執行委員會主席的城大副校長（研究及科技）楊夢甦指出，城大一直與商界持份者以不同形式合作，推動香港創科發展，期望政府制定即將推出的100 億元「產學研1+計劃」基金的分配和評審方式時，有創新的思维和模式，真正達到推動香港科研轉化和創新創業的目的。

城大同日並與德勤中國簽訂合作備忘錄，攜手支持HK Tech 300初創團隊發展。德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，創新科技是推動實現經濟及商業成功的核心，擬新增的特專科技公司上市制度，也讓更多不同類型的科技企業進入這個國際市場。

港交所高級副總裁暨中國區上市發行服務部主管韓穎姣也指，18C上市新規將便利尚未有收益、盈利或現金流支持的先進技術企業在港上市融資；立法會議員洪雯則在主題演講中，剖析即將成立的「港投資」在協助香港「搶人才、搶企業」、推動香港經濟結構轉型中的作用。她強調，「港投資」的定位一定要清晰，不能以賺取投資回報為核心，認為要著重對社會效益及ESG等指標，以為成為新的經濟增長點。立法會科技創新界議員邱達根亦與嘉賓探討了科技企業在香港資本市場的新機遇。