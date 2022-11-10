MIRROR演唱會｜消息：當局最快周五交代意外調查結果

MIRROR演唱會於7月28日發生嚴重意外，一個巨型屏幕由高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言(阿MO)頸椎受嚴重創傷，事後由康文署助理署長李子俊領導跨部門工作小組，負責調查事故原因、提出建議和跟進；至於勞工處則根據《職安健條例》調查；而刑事調查則交由警方西九龍重案組跟進。據了解，政府有關部門最快周五(11日)會交代調查報告結果。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



政府跨部門工作小組，早前已交代初步調查果，指經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，經實驗後發現，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。而鋼索本身有受損，至於原因為何仍待調查。

另外，裝置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但卻壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞；而且涉事LED屏幕重量超出鋼索所承受力度，其實際重量較申報的重量「有差距」。

據了解，工作小組早已於9月23日提交報告，認為是涉事鋼索材料「金屬疲勞」老化致事故發生，但形容事故成因「好複雜」，或涉多個不同因素結合致事故發生，難指向單獨一方就事件承擔責任。

據了解，工作小組曾與同樣有展開調查的警方和勞工處開會，三方報告個別觀點花長時間仍未達成共識，一直修訂報告內容字眼，據知近日才提交律政司，故在意外發生逾三個月後，才能向公眾正式交代。