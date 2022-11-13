港鐵不足一年兩次列車甩門　兩次事故「主角」巧合皆是英國製列車

港鐵今日（13日）再發生列車車門飛脫事件，一輛荃灣綫列車駛入油麻地往中環方向時，因出軌而令車廂與月台發生碰撞，至少四道車門脫落。翻查資料，港鐵於去年12月2日傍晚的放工繁忙時間，亦曾於銅鑼灣站發生車門甩脫事件，惟上次是因為月台有廣告牌鬆脫撞到列車，與今次車卡脫軌不同，但已是短短一年內，兩次發生車道飛脫事件。

不過巧合是，兩次「主角」都是英國製列車，早於90年代由一間澳洲公司全批翻新，該批車型共93列，預計會於2027年全數退役，並會改由中國製列車取代。



11月13日，港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫



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涉事列車車頭損毀（網上圖片）

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，初步調查顯示，今次油麻地車列車有車門飛脫事件，是因為列車的首卡車，其轉向架偏離路軌，換言之列車涉出軌，故車廂與月台有撞擊痕跡，據相片顯示，車頭損毀、部份車卡的車門亦飛脫。

去年因廣告燈箱面板未鎖緊而出事

翻查資料，港鐵一輛港島綫往堅尼地城方向的列車，亦於去年12月2日，在傍晚約6時放工時間，駛至銅鑼灣站時車門飛脫。港鐵調查後指，原因是軌道旁的一個廣告牌，其活門面板未有鎖緊，懷疑是承辦商人員沒有完全鎖好面板，而栓鎖有缺損亦未有被察覺，導致列車駛經時產生的空氣吸力，令面板晃動下向外傾，致事故列車進入月台時，第一對車門撞向廣告牌面板而脫落。

港鐵指，全線有8塊同款設計，及300塊使用活門的廣告牌，雖與事故中的活門面板不同，但都會加裝設備確保鎖緊。

不過，事件當時令港島線來往方向服務受阻，直至晚上近九時，才成功移走故障列車，經工程人員緊急修復工作，並已檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。

張欣宇指，職員抬起的工具，正是用於處理列車出軌。（蔡正邦攝）

有消防員到場。（蔡正邦攝）

翻查資料，今次涉事列車與上次銅鑼灣甩門事件同款，都是港鐵「都城嘉慕」電動列車，由英國公司都城嘉慕（Metro-Cammell）製造，該公司現時已被法國阿爾斯通收購。

港鐵於1979至1985年購入多批同款列車，至1998至1999年，此車款由一家澳洲公司翻新，其後被稱為港鐵市區綫現代化列車。

港鐵於2015年原預計只購買78列8卡列車，取代使用約30年的現代化列車，但稱衡量過經濟效益後，把一份60億元的合約批予中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買了93列8卡列車，把所有相關列車更換作該批中國製列車，當時預計所有列車2023年運到香港，2027年完成更換，而新列車亦會配合將來的新信號系統。按港鐵資料，於2021年6月底，已交付11列全新八卡重鐵列車。

▼12月2日，港鐵發生罕見車門飛脫嚴重事故▼

