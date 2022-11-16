米埔自然護理區有鳥糞樣本驗出H5N1　加強消毒觀鳥屋及浮橋

漁護署今日（16日）表示，接獲香港大學通知，從米埔自然護理區收集的環境樣本，一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1禽流感病毒。護理區三公里範圍內沒有雞場，該署近日已加強禽流感監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場情況。



香港大學公共衞生學院的研究團隊定期進入護理區，收集樣本以監測禽流感。研究團隊11月9日收集一批環境樣本，當中一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1禽流感病毒。

發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施，護理區入口設有消毒藥水地墊，供進出的人士消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。