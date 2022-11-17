明愛調查揭疫情助長網上賭博　平台戶口設自動增值誘先下注後還債

2022年世界盃即將於下周一（21日）舉行，或會掀起「賭波」熱潮。明愛專上學院在2021至2022年期間進行「疫情下網上賭博研究」，訪問11位年齡介乎26至40歲的參與賭博人士、7位家屬，以及11名分別負責各個個案的社工。接受訪問的參與賭博人士全屬男性，約16至20歲便開始賭博。調查亦發現，網上賭博特色及疫情亦促使更多人接觸網上賭博。



明愛展晴中心亦就此訪問了一位戒賭服務使用者，他在疫情期間因停工而無所事事，因此開始接觸網上賭博平台，曾在一年內輸掉30萬元，並向銀行借貸，最後向家人求助。他雖然有決心戒賭，但一度未能取得家人信心，直至到中心接受戒賭輔導之後，終於重新建立與家人的關係。



阿孝（化名）因疫情期間被停工而留在家中無所事事，因而開始接觸網上賭博平台。（翁曼琛攝）

調查發現，大部分受訪者因網上賭博的特色，例如透過下戴遊戲應用程式就可參與、24小時運作、遊戲選擇多樣性等而開始接觸。此外，許多人因為疫情而留在家中，缺乏社交活動，空閒時間較多，變相容易經社交媒體接觸到網上賭博，然後參與其中。

網上賭博一年輸30萬 無力償還向家人求助

接受明愛展晴中心訪問的服務使用者阿孝（化名）於16至17歲起賭博，至今超過20年。他最初以賭波、馬及外圍為主，後來因為疫情而停工，在家中無所事事，就開始接觸網上賭博平台。由於平台24小時運作，他隨時隨地都可以登入平台，導致他長期沉迷網上賭博。他最初只投注約300至400元，但之後金額愈來愈大。由於平台會為戶口沒有淨額的玩家自動增值，使他以增值的金額賭博，在輸錢後向銀行借貸，最多曾在一年內輸掉30萬元。

阿孝其後無力還款，選擇向家人求助，而家人亦有代為還債。阿孝對於要家人幫忙承擔責任而感到羞恥，亦試過向家人表示雖然對戒賭感到困難，但有決心，不過並未得到家人信任，所以經常「鑽牛⻆尖」，自己想辦法還清債務，不想成為家人的負累。

決定接受戒賭輔導 證明決心後修補與家人關係

最終他決定到中心接受戒賭輔導，除了處理戒賭上的困難外，還想證明自己的決心，修補與家人的關係。輔導期間，阿孝仍然很難面對自己在賭博上的問題，且不願意承認自己是「病態賭徒」。阿孝亦有帶同母親接受輔導，希望中心可以成為「中間人」向她傳達自己的心底話，讓母親了解到即使自己在戒賭上有困難，但仍然有決心做到。

阿孝的母親在接受輔導後感覺到阿孝戒賭的決心，更加了解到他在戒賭上的困難，並願意與他互相扶持，同行戒賭路。她又表示，阿孝現在肯承擔責任，打兩份工還清債務，之前提早出糧更會立刻打電話通知她用來還債。現時阿孝與家人多了溝通，遇到問題不會「鑽牛⻆尖」，反而會嘗試與家人共同面對，認為有家人的支持是十分重要。

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍表示，相關人士如政策制定者和服務提供者，應設立機制針對網上賭博情況作出適當監管，以及制定預防措施，避免市民因世界盃賭博氣氛而影響個人的賭博習慣。（翁曼琛攝）

作出適當監管 制定預防措施

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍就建議，相關人士如政策制定者和服務提供者，需要先認清問題所在，不應將所有責任都歸咎於受害者身上。另外，亦應針對網上賭博主動設立機制，以作出適當監管及預防措施，保障市民。