成績等同價值？　從群育學校發掘孩子的真正天賦

「我是首席前鋒」、「我是首席小提琴家」、「我是書法家」、「我是御用男主角」、「我是陶藝家」、「我是動物園管理員」，銀幕上播放着孩子一個又一個燦爛真摯的笑容，滿有自信地介紹自己。鏡頭背後，他們都有着不容易的經歷：有的來自破碎家庭、有的曾經被虐待或疏忽照顧、有的有着各種發展障礙，引發一連串的情緒和行為問題。而他們最大的共通點是，他們都在群育學校（School for Social Development）的悉心栽培下，尋回自己的價值和方向。

撰文︰青山醫院精神健康學院李芷宜醫生



這天有機會來到一所群育學校及其院舍參觀，了解有特殊教育需要（Special Educational Needs，簡稱SEN）孩子的日常生活。群育學校是一種特殊學校，學生經「中央統籌轉介系統」評估，並在學生本人、家長及原校同意下入讀。群育學校會視乎學生的需要和改善進度，提供短期適應課程以協助他們融入主流教育，亦設有長期學位。

這裏的學生，不少有專注力不足及過度活躍症、自閉症譜系障礙、對立反抗症等問題。他們或許曾在學校屢犯校規，破壞課堂秩序；或許在家中常與父母衝突，夜不歸宿甚至離家出走；又或許難以用言語表達自己的情感需要，以自殘或傷人的方式來發洩情緒。

群育學校採用小班教學形式，以照顧每名學生的需要。除了常規課程外，還有各式各樣的實用科目，讓他們重拾對學習的興趣，並從活動教學中成長。看見學生在球場上「放電」和建立團隊精神、在樂團中陶冶性情、在劇場裏流露喜怒哀樂、在遊戲室學習面對成敗得失、在爬蟲類與甲蟲身上學會愛惜生命，都讓我感動不已。

他們有活潑可愛的時候，也有發脾氣和犯錯闖禍的時候。若然他們在課堂上的情緒或行為失控，老師或會帶他們到靜心室，利用「ABC行為分析法」幫助他們冷靜下來。「ABC行為分析法」是老師、社工、醫生、心理學家及家長的好幫手，「ABC」分別指前因（Antecedent）、行為（Behaviour）和結果（Consequence）。透過「行為記錄」、「行為分析」、「行為介入」三部曲，我們能有系統地分析問題行為的前因後果，然後透過調節環境或改變行為帶來的後果，從而減少下次出現同樣問題行為的機會。

「再這樣阿Sir就給你零分！」宿舍房間的牆壁上滿是宿生七彩繽紛的畫作和親手寫的溫馨小提示。宿舍生活協助孩子建立健康的規律，擺脫過往的不良生活習慣、學習照顧自己，同時訓練社交技巧。

宿舍導師透過獎勵計劃鼓勵孩子的好行為，並與他們一起商量和訂下行為目標。一些看似基本、瑣碎的事情，例如自己準時起床、交齊功課、執拾睡房、打掃大廳、按時服藥、不發脾氣⋯⋯對先天、後天皆匱乏的孩子來說，卻絕非理所當然。宿生每天每做到一項目標可得一分，做不到則零分，分數累積到某一數目，便可兌換禮物。為提升他們的參與度，導師更精心設計了龍虎榜，並依照分數稱宿生為元帥、上將、中將、少將等等。他們書桌上林林總總的勝利品印證了眾人持之以恆的成果。

天賦是藏在每個人身上的禮物。有特殊教育需要的孩子比一般的孩子需要更多的關愛和接納，若然我們能提供合適的養分，他們便會茁壯成長。透過群育學校服務，孩子的情緒和行為問題得以改善，也讓他們欣賞到自己的潛能；宿舍服務也同時減輕家長照顧的壓力。孩子是社會的將來，學童的價值絕非以考試成績定奪，相信香港能不斷進步，成為一個能夠靈活運用各人天賦的多元價值社會。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

