欖球世界盃錯字幕　港欖總今日前已知：國際欖球理事會翌日已致歉

11月6日在杜拜舉行的香港對葡萄牙「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），賽事精華片段在播奏中國國歌時，彈出的字幕卻誤寫為GLORY TO HONG KONG 、NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG（《願榮光歸香港》、香港國歌）。



相關片段今日（19日）在網上廣泛流傳，香港欖球總會下午最新回應稱，國際欖球理事會製作團隊將國歌標成另一首歌名並製成字幕說明，直至比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌名稱，也沒有告知國歌名稱會被出現在轉播報道中。



根據香港欖球總會聲明，欖總稱獲悉此事後已即時向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會「次日」回覆解釋這是「圖像操作員」的失誤，從相關字眼顯示，香港欖球總會在錯字幕片段今日網上廣泛流傳前已得悉事件。聲明又指國際欖球理事會就此錯誤已向香港欖球總會致歉。香港欖球總會又表示聯絡了國際欖球理事會和多個網上平台，確保有關片段將從平台上刪除，惟相關工作仍在進行中。



國際欖球理事會製作團隊將國歌標成另一首歌名

香港欖總今午發聲明稱，相關片段所見，香港男子隊列隊唱起中國國歌《義勇軍進行曲》，但在電視轉播中，國際欖球理事會的製作團隊將國歌標成另一首歌名並製成字幕說明。

直至比賽結束前 港方都無法得悉這個錯誤

香港欖總指，直至比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，港方也沒有被告知國歌的名稱會被出現在轉播報導中。

國際欖球理事會在香港欖總查詢後「次日」致歉及回覆：圖像操作員失誤

當獲悉此事後，香港欖總稱已即時向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會次日回覆，解釋這是「圖像操作員」的失誤。國際欖球理事會就此錯誤已向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發佈的視頻中作出更正。

香港欖總聯絡國際欖球理事會及網上平台刪片：工作仍進行中

香港欖總表示，聯絡了國際欖球理事會和多個網上平台，以確保此片段將從平台上刪除。這項工作仍在進行中。以防萬一，香港欖球總會也正在查閱港隊參與的其他國際賽事片段，以確定是否還有其他同類事件。

香港欖總深表遺憾：對國際欖球理事會表達強烈不滿

香港欖球總會再次強調，錯誤播放或標錯中國國歌名稱是對香港人和國家的不尊重和傷害，就這嚴重錯誤對國際欖球理事會表達強烈不滿。對於國際和亞洲區賽事管理機構犯下的錯誤而對香港聲譽造成的任何傷害，香港欖球總會深表遺憾。香港欖球總會已向國際和亞洲區賽事管理機構進一步表明，中國香港的國歌是《義勇軍進行曲》。