鄧永鏘遺產執行人再被追討　指鄧曾調走逾3千萬資金　並取走畫作

已故的「上海灘」創辦人鄧永鏘竹手木日籍爵士，繼上周遭他創辦的「中國會」追討逾1.1億元後，昨（22日）遭一間他在生時曾任董事，經營意大利餐廳的公司興訴，指鄧在任時違反董事誠信責任，非法調走公司逾3,520萬港元資產，包括不法轉移公司資金至其個人戶口，又將屬於公司的畫作換取另一畫作，並據為己有等，該公司因而入稟向鄧的遺產管理人追討相關資產。



原告為義大利餐廳「Cipriani Hong Kong」經營公司Cipriani Oriental Limited，被告為鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham。

鄧永鏘生前在社交界廣交好友。(詳看下圖)

+ 8

指鄧曾將逾2千4百萬資金轉走

入稟狀指，鄧永鏘於2017年去世，他生前曾任原告的董事，原告指鄧曾違反其董事誠信責任，包括在2005至2017年間，將82.5萬美元（約645萬港元）及1815.1萬港元轉至鄧或其控制公司的戶口。

拍賣原告畫作再另購一畫並據為己有

另外，原告又指鄧曾將屬於原告的一幅畫作拿去拍賣，以換取另一幅約值1萬英鎊（約9.2萬港元）的畫作，並據為己有，原告並稱有5幅藝術品不翼而飛。原告又指鄧於2007至2013年間曾向出票，從原告戶口轉走1,060萬港元至鄧的個人帳戶。

原告要求法庭下令，被告交代賬目和將涉案資產連本帶利歸還，並發聲明指以上資產均屬原告所有，被告只以信託形式持有。

案件編號：HCA1618/2022