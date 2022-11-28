請舊愛喝加料檸茶後割其頸再自捅　女護士稱非預謀　認傷人候判

診所女護士到前男友家收執物品時，涉請前男友喝她親手製的「加料」檸檬茶後，待對方躺下休息時用刀傷對方頸後再自捅。她今(28日)在區域法院承認蓄意傷人罪，求情稱她有嚴重抑鬱，與前愛相戀7年，曾談婚論嫁但最終分手，她當日見舊愛有新銀包，內裡有他與女同事合照，一時衝動下犯案，並非預謀。法官把案押後至12月9日判刑，以候被告的精神及心理報告。



女被告區淑琳(28歲)，承認2021年3月11日，在觀塘一單位蓄意傷害歐姓男事主。

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事主喝下檸檬茶後感頭暈

案情指被告與事主本是情侶，去年2月份手，被告案發當天聯絡事主稱欲到其住所取回物品。被告到達事主家後，給事主喝一支她自製的檸檬茶，事主喝後感頭暈，並有嘔吐，便躺在電腦椅上休息，期間他突然覺得左邊頸很痛，並在流血，當時被告在他左邊，他即推開被告，並用手按着傷口，並見到被告手持生果刀。

被告腹部亦流血刀在其身旁

事主為免再受襲，與被告糾纏並搶走她手上的刀，期間刀跌下，被告又欲撞向電腦枱但遭事主阻止。事主報警後，見被告躺在地上，腹部流血，刀則在其身邊。兩人事一齊送院，事主頸及手指有裂傷，被告在醫院被捕。事主曾喝過的檸檬茶經化驗後發現內含有安眠類藥物唑吡呾。

兩人曾談婚論嫁但最終分手

被告求情時稱，她患有嚴重抑鬱，曾嘗試自殺，獲建議繼續接受治療。她與事主一起已7年，其中兩年同居，並曾打算結婚，後因婚禮及價值觀不同而決定分手。被告又稱她是衝動犯事，並無預謀。法官質疑被告自製檸檬茶，且她身為護士，知道傷害頸部嚴重致命，辯方律師卻稱被告當日因看見事主有新銀包，內裡更有事主與一名女同事的合照，她一時衝動下才犯上本案。

案件編號：DCCC 788/2021