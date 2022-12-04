國家憲法日｜保安局舉行升旗儀式　全體為江澤民默哀下半旗

今日（4日）為「國家憲法日」，今年適逢《中華人民共和國憲法》公布實施四十周年，保安局帶領轄下六個紀律部隊，以及各紀律部隊和輔助部隊屬下的九支青年團隊聯同其他青少年制服團體，在香港海關學院舉行憲法四十周年升旗儀式，以增強社會對《憲法》認識，弘揚《憲法》精神。在升旗後現場進行下半旗儀式，全體默哀悼念前國家主席江澤民。



保安局今日（十二月四日）舉行憲法四十周年升旗儀式。（政府新聞處相片）

升旗儀式由紀律部隊聯合樂隊的軍樂操揭開序幕，九支青少年隊伍步操進場，紀律部隊儀仗隊、護旗方隊繼而以中式步操進場進行升旗儀式，現場奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮。在升旗後，護旗方隊進行下半旗儀式，全體出席人士默哀，以悼念已故前國家主席江澤民逝世。

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律政司司長林定國在致辭時表示，《憲法》是香港特別行政區的「根」和「源」，是香港特區的憲制基礎。他說今天的憲法日升旗儀式具有特殊重要意義，因為今年是現行《憲法》公布施行的四十周年，亦是國家創設特別行政區制度的四十周年。他勉勵年青人從小學習和養成了解《憲法》、尊重《憲法》，並自覺維護法治和守法的良好素質。

參與升旗儀式的隊伍來自香港海關、政府飛行服務隊、懲教署、消防處、警務處和入境事務處。此外，各紀律部隊及輔助部隊屬下的青年團隊聯同其他青少年制服團體亦一同參與，包括海關青年領袖團、懲教署更生先鋒領袖、消防及救護青年團、少年警訊、入境事務處青少年領袖團、醫療輔助隊少年團、民眾安全服務隊少年團、香港青少年軍總會和香港航空青年團。

保安局同場設立憲法教育區供嘉賓及出席活動的青少年參觀，並舉辦「我眼中的國家憲法日」攝影比賽，讓青少年發揮無限創意，利用鏡頭及網上平台表達他們在「國家憲法日」的所見所感，以提升其國民意識及對國家的認同，並即場由保安局局長鄧炳強，以及紀律部隊、輔助部隊或青少年團體首長頒發精美獎品。