將軍澳綫停駛｜調景嶺站數百人排隊　市民批港鐵常故障　康城癱瘓

港鐵短短一個月內發生第二次嚴重事故，今早大約8時45分，港鐵指將軍澳線發生故障，調景嶺站至康城及寶琳的服務暫停。記者今早約10時半到達調景嶺，現場有數百名市民排隊乘搭港鐵的接駁巴士，其中於日出康城上班的徐先生表示，原本需大約10時回公司，但大約10時50分仍逼留在調景嶺候車，「都唔知搞乜，呢個月都唔知第幾單（故障）。」他又稱，雖然早知道港鐵發生事故，但前往日出康城幾乎並無其他交通選擇。

另有康城居民往港島上班，但前往調景嶺已花兩小時，對於港鐵再次故障：「無話可說啦已經。」



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徐先生從錦上路往日出康城上班，原本需大約10時到公司，但近10時50分仍在調景嶺站候車。他直言，行程完全被港鐵打亂，批評：「都唔知搞乜，呢個月都唔知第幾單」。

徐先生又指，出發時其實已知港鐵又故障，但前往康城，除了鐵路幾乎別無他選，「有第二條路咩（去）日出康城！」他又批評，政府是港鐵的大股東，有責任監督其服務表現，但近年服務質素卻每況愈下，「五六年前嘅港鐵雖然都有壞，但唔會頻密到呢個地步。」

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另一位康城居民Angel，乘坐接駁巴士大約11時到達調景嶺，已遲到約兩小時。她表示在銅鑼灣上班，但康城根本除了鐵路，便沒有其他公共交通往銅鑼灣。對於港鐵再次故障，她坦言：「無話可說啦已經。」

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