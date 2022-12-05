將軍澳警署被包圍案　患結腸症男子認暴動　官考慮健康情況囚32月

患先天性巨結腸症男子，涉於2019年8月參與包圍將軍澳警署，令警署近100 塊玻璃被擊碎。男子今(5日）在區域法院承認1項暴動罪，辯方求情時透露被告因其病已切除全部大腸和部份小腸，終生須面對失禁問題，每兩小時要上廁所一次，惟法官指案情嚴重，被告曾掟磚參與度高，需判阻嚇性刑罰，考慮被告的身體情況，判囚32個月，並須賠償3千元。



被告從未能入睡超過兩小時

被告譚嘉強，24歲。辯方求情指，被告患有先天性巨結腸症，他出生兩星期內便接受首個大型手術，切除全部大腸和部份小腸，終生都面對失禁問題，每兩小時便需上廁所，因此從未入睡多過兩小時。

2019年8月4日將軍澳有示威活動，之後有人包圍警署。(詳看下圖)

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尚欠數科便完成學位課程

惟被告仍完成副學士學位，並升讀學位課位，尚欠數科便完成。他因本案需面對不短的刑事，若未能兩年便完成課程，需要重新開始。辯方指被告案發時的兩小時愚蠢行為，令他失去所有。

官指案中使用暴力程度高

法官判刑時指，案中的暴動參與人數多，規模大並針對警署。此外，案中使用暴力程度高。被告雖非領導，但曾掟磚。

惟法官亦考慮被告認罪、沒有案底，以及其非常特別的身體情況，最終決定判囚32個月。此外，法官亦頒令被告支付3千元作賠償。

數百示威者向警署擲雞蛋和石頭

案情指，示威者於2019年8月4日在將軍澳舉行 「反送中」大遊行。至下午5時許，有數百名示威者在將軍澳警署正門外聚集，有人向警署投擲雞蛋和石頭等。

有人用大型彈叉向警署發射硬物

至翌日凌晨1時許，警署外有200至300示威者，當中大部份穿黑衣。有人向警署叫囂，或以電筒及鐳射光照射警署。此外，有示威者向警署投擲磚頭，甚至用大型彈叉向警署發射硬物。

而戴口罩和右手戴手套的被告，亦向警署掟磚，擊碎一塊玻璃。被告其後亦手持另一塊磚頭，至有人大叫「有防暴，快啲走啦」，他便急步離開，並把磚頭等丟在路邊。此外，被告亦被拍到打開雨傘，靠近破壞警署閘口的示威者。被告返家時，遭尾隨的便衣警員截停和拘捕。

警署維修費達13.3萬元

事件中將軍澳警署被嚴重破壞，近100 塊玻璃被擊碎，外牆被嘖上「黑警」等侮辱警員的字句。此外，警署車閘外面兩個交通燈箱損壞，兩個讀 卡器被破壞，另一個閉路電視鏡頭亦受損。而警署的維修費用，約13.3萬元。

案件編號：DCCC 135/2021