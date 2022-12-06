尿路結石手術面面觀　新技術擊石更精準徹底

尿路結石是常見的泌尿科疾病，患者可以全無病徵，惟當結石不再「安份守己」的時候，便可能阻塞尿路，引起腎絞痛、血尿和感染，嚴重者甚或影響腎功能。在急性腎絞痛發作的情況下，首要是以藥物緩解疼痛，倘出現尿路感染或腎功能惡化，便需進行經皮腎穿刺引流或放置輸尿管支架，先妥善控制疼痛和感染，再處理結石。今次請來泌尿外科專科醫生鄒衍醫生跟大家分享新技術擊石的詳情。



尿路結石的處理方案視乎其位置、大小、密度，以及泌尿系統的功能和結構。並非所有結石均需要立即清除，如小於5毫米的結石。惟當結石一旦引起症狀，便需要接受治療，方案包括：藥物排石治療（MET）、體外衝擊波碎石術（ESWL）和手術。

輸尿管結石的處理

體積較小的結石能自然排出的機會較高，而MET是使用α-1受體阻斷劑以放鬆輸尿管肌肉，從而有助排石。α-1受體抑制劑療程為4至6星期，期間醫生會為患者監察和評估排石進度。如未能排石則需考慮ESWL或手術治療。

ESWL是利用衝擊波原理，將儀器發出的衝擊波經患者背部皮膚聚焦傳送到結石，把結石震碎，被擊碎的結石會經尿液自然排出，成功率達七至八成。只要定位正確，ESWL對鄰近器官的影響甚微。在小數情況下，衝擊波可能會影響附近器官，導致出血。ESWL過程簡單，毋須麻醉，患者可即日出院，甚少出現併發症。患者在術後務必 多喝水，或服用α-1受體阻斷劑，以提高自然排出結石的機會。

倘患者未能透過ESWL令結石自然排出，便需進行輸尿管內視鏡碎石手術（URSL）。醫生會在X光顯影下將細長的輸尿管鏡經尿道、膀胱推進輸尿管，然後利用激光或超聲波把結石擊碎，碎石可隨尿液排出體外，或利用儀器將碎石取出。醫生可從螢幕觀看碎石的情況。URSL雖是日間手術，但屬入侵性，患者需要接受半身或全身麻醉，成功率達九成。不常見的併發症包括在手術過程中傷及鄰近器官導致感染或出血（＜5%），或因傷及輸尿管而需再次進行手術（＜0.1%）。

腎結石的處理

腎結石的處理方式同樣視乎結石的大小和數量等因素，包括上文提及的ESWL和URSL，以及經皮腎鏡取石手術（PCNL）。傳統的URSL鏡頭為硬性及不可彎曲，活動靈活性受到限制，較難處理角度位置較刁鑽的腎結石，如今已發展出軟式輸尿管鏡，醫生操作時可隨意彎曲達270度，讓內視鏡可以直搗黃龍進入腎臟任何一個角落，配合高能量激光擊碎結石，「零死角」地處理傳統方法無法觸及的腎結石，大大提高腎結石的清除（效）率。以往採用的軟式輸尿管鏡價格高達數十萬，且因為重覆使用而容易損耗；近年便發展出一次性的軟式輸尿管鏡，成本大大降低，只需數千至數萬元，並能確保儀器每次使用時均處於全新和最佳狀態。

PCNL突破傳統 反轉再反轉

PCNL是另一種處理腎結石的微創手術方式，利用 X光確定結石位置後，用儀器穿過患者皮膚進入腎臟，以氣壓、超聲波或激光擊碎結石，傷口約原子筆直徑大小。目前最新的定位技術是超聲波配合導航，精準度更高，讓經驗較淺的泌尿科醫生亦能駕輕就熟地掌握，使這項手術普及化。

傳統的PCNL，手術過程中患者需俯卧（背部朝天），而超聲波導航定位技術的應用顛覆了這個傳統，讓醫生可在短時間內將患者轉以仰卧（平躺）姿勢並進行手術。仰卧的最大好處是可確保患者維持良好的呼吸和血液循環，減低麻醉風險。此外，平躺的技術有助醫生處理體積較大和較複雜的結石，且能同時處理多顆結石；即使尚有殘餘結石，亦只需在手術過程中配合URSL進行（ECIRS，Endoscopic Combined Intra Renal Surgery） ，更可獲得最佳效果。

在定位技術以外，結石手術使用的激光也有新突破，近年使用的第二代激光是一種強化激光，能更高速地將結石更徹底地擊碎，即使體積較大的結石亦只需要開一個小小的傷口，有效減低創傷性與患者的疼痛和出血風險。總括而言，尿路結石治療的種種突破，除有賴醫療科技發展一日千里外，泌尿外科專家鍥而不捨地投入研發成效更佳、安全度更高的手術方法亦居功不小。

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（資料由香港泌尿外科學會提供）