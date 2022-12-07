海洋公園上年度虧損18億破紀錄　經營盈餘逾4億　錄140萬人次入場

海洋公園今日（7日）發表最新財政年度業績，截至今年6月底，2021至2022財政年度期間虧損達18.157億元破過去10年紀錄。海洋公園指，虧損主要由一筆17.647億元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損於賬面值反映，並不影響現金流。



不過，海洋公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%，計及政府年度對公司的資助，共錄得港幣4.362億元之經營盈餘。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，上一個財政年度的營運情況極為嚴峻。



海洋公園表示，上一財政年度出現港幣18.157億元之年度虧損，有關虧損主要由一筆港幣17.647億元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損， 以及另一筆港幣5.137億元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。 然而，有關資產減值只於賬面值反映，並不影響現金流。截至今年6月30日， 公司銀行結餘及現金共13.116億元，反映公司現時的財政儲備充裕。

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有關年度海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平。於2021年9月21日正式開幕的水上樂園，截至財政年度完結，共吸引20萬入場人次。

海洋公園續指，雖然在政府防疫指引下，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放105日及128日，海洋公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。此外，公司謹慎控制成本，計及政府年度對公司的資助，錄得港幣4億3,620萬元之經營盈餘。

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海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，由於面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，2021至2022財政年度的營運情況極為嚴峻。