內地新十條｜廣州港人冀盡早通關　憶兩次被封共逾月　核檢喉嚨傷

內地今日（7日）宣布10項新防疫措施，港人梁先生前年七月起定居廣州工作，憶及今年4月所住小區曾被封控三星期，雖准每日購買物資，但超市內蔬菜及生活必需品價錢高過平時一半。梁先生形容封控期間不知解封期限而恐慌，更需不斷向公司請假，並在解封後不斷加班、或用假期填補缺勤。



梁又指，內地核酸採樣方式較用力，身邊不少朋友喉嚨一度受傷。對於內地防疫新十條，梁先生最盼望還是中港通關，能便利地與家人團聚，他亦擔憂現時不少小區出入仍要查健康碼及核酸陰性證明，但檢測點銳減，還需自費，生活上仍有很多麻煩。



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封控期間物資及食物短缺 超市物價高漲

梁先生在廣州畢業後便留下工作，內地今午10項新防疫措施，他暫未完全了解詳情。他憶及，疫情期間先後經歷過兩次臨時封控，累計逾一個月。今年四月，其所居住小區臨時被封，未通知解封期限。

梁先生感嘆，居民雖獲通知個案清零、疫情受到控制才解封，但不知道具體解封時間，縱然居民在疫下習慣囤積物資，但事出突然，物資和食物的準備不夠充分，內心難免恐慌。即使封控期間可定時出門在封控區內購買物資，然而超市物價高漲，尤其是蔬菜等生活必需品，大約高過正常價格一半。

解封後加班補缺勤 身邊朋友因不能出門被停薪留職

梁先生表示，不僅物價變貴，封控亦會造成返工不便，且不知道解封期限，只能不斷向公司請假協調，身邊有朋友甚至因封控不能出門，而被公司停薪留職。

好在梁先生收入未受影響，經協商，公司同意他解封後日常加班或用自己假期補充缺勤紀錄，幾個月後他方才彌補回三個禮拜的封控損失。

根據新的10項防疫措施，內地將不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。梁先生回憶，曾經為做核酸檢測，不斷浪費時間排隊，最長曾超過一小時。而內地核酸採樣方式較深入，在每日檢測下，梁先生感到喉嚨十分不舒服，甚至有朋友喉嚨受傷。

12月1日，廣州荔灣區廣鋼新城一家理髮店恢復營業。（新華社）

與在港家人逾兩年未團聚 盼兩地早通關

梁先生家人都在香港，已經逾兩年未團聚。他了解完10項防疫措施後，留意到其中規定，除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。

梁先生擔憂，現時不少小區出入仍要查健康碼及核酸陰性證明，但核酸檢測地點卻銳減、還需自費。規定中特殊場所的範疇若未清晰列出，若市民出入部分重要場所仍需提供核酸陰性證明，則會給生活帶來很多麻煩。梁先生還盼望內地將來能進一步通關，能與家人團聚，並便利更多跨境生活的港澳台同胞。